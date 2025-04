fot. Fotolia

Więźniowie własnych domów – mowa o Polakach z otyłością olbrzymią, których w Polsce jest już 1,5 miliona. Polskie szpitale są nieprzygotowane na pacjentów z olbrzymią otyłością, a ta, nieleczona lub niewłaściwie leczona, zagraża życiu i zdrowiu. Do dyskusji na ten temat do programu „Świat się kręci” zostali zaproszeni Magdalena Gajda i Beata Michalec z Fundacji Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA oraz Aneta Drozdowska i Renata Jażdż–Zalewska ze Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju.

– Ważący ok. 300 kg mężczyzna trafia do szpitala… musi go przywieźć straż pożarna, bo nie ma odpowiedniej karetki – dyskusje rozpoczęła prowadząca program Agata Młynarska, nawiązując do wydarzeń z ostatnich dni.

Ten 300-kilogramowy mężczyzna trafił do Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju. Aneta Drozdowska, pracująca w tym szpitalu, przyznaje, mimo specjalistycznego sprzętu i przygotowania na taką sytuację, szpital miał „trudności natury organizacyjnej” z przyjęciem tego pacjenta i dodaje, że pacjent trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie: „Pacjent trafił do nas z ostrym niedokrwieniem, grożącym amputacją kończyny górnej, był to stan zagrożenie życia”.

Sytuacja jest poważna – szpitale są nieprzygotowane na takich pacjentów, a z roku na rok wzrasta liczba osób z otyłością.

– Dane GUS mówią, że w Polsce jest 46% kobiet i 64% mężczyzn z otyłością – stwierdza Magdalena Gajda z Fundacja OD-WAGA.

– Często słyszymy, że ludzie otyli są winni sobie. Ja to wiele razy słyszałem, mówią »weź się za siebie, przestań tyle jeść«. To jest prawda, że my jesteśmy sami sobie winni? – pyta Maciej Sierocki, debiutujący w roli gościa dnia programu „Świat się kręci”.

–Powiedzieć osobie chorej na otyłość »weź się za siebie« to tak jak powiedzieć osobie chorej na depresję »weź się w garść«. (…) Nie jesteśmy winni choroby, są winne czynniki, które do tej choroby doprowadzają – odpowiada Magdalena Gajda z Fundacji OD-WAGA i podkreśla, że osoby z otyłością żyją z ciągłym poczuciem winy, że są za nią odpowiedzialne. Osoby otyłe są także nierzadko ignorowane w codziennym życiu.

Beata Michalec z Fundacji OD-WAGA, wspomina, że spotkała się z sytuacją, kiedy ze względu na wagę odmówiono krwiodawczyni oddania krwi: „Lekarz stwierdził, że jest za gruba”.

– To jest problem, który dotyczy 1,5 miliona Polaków, ale za chwilę… (…) Wszyscy powinniśmy sobie wziąć to do serca, by nie doprowadzić do takiej sytuacji i uruchomić naszą wyobraźnię, sami Państwo słyszą, co może się wydarzyć, jeżeli przeszarżujemy, a sprawa jest poważna – w grę wchodzi nasze życie – podsumowuje prowadząca program Agata Młynarska.

