Większość Polaków lubi nasze tradycyjne potrawy. Ale dla niektórych są one zbyt ciężkostrawne i dość pracochłonne. Zresztą jedzeniem ciągle tego samego można się znudzić. Z tego powodu poszukujemy nowych smaków.

Reklama

Urozmaicają one codzienną dietę i wzbogacają nasze doznania kulinarne. Z pomocą przychodzą nam sklepy, w których pojawia się coraz więcej produktów charakterystycznych dla innych kuchni. Nieraz mamy też okazję spróbować różnych specjałów, będąc na wakacjach czy w restauracji. Trzeba mieć jednak na uwadze, że nie wszystko, co nowe, jest zdrowe. Z pewnością do wartościowych nie można zaliczyć większości popularnych u nas potraw kuchni amerykańskiej czy arabskiej. Za to wiele przysmaków z Włoch, Grecji czy Indii można włączyć do naszego menu. Tamtejsze kuchnie mają wiele zalet, którym warto się przypatrzeć.

włoska

Oprócz popularnych makaronów i pizzy jest w niej wiele bardzo zdrowych produktów, takich jak świeże warzywa, owoce, ryby, chude mięso, oliwa z oliwek. Potrawy zwykle się gotuje lub piecze, rzadko smaży. Pije się tu dużo kawy, która błyskawicznie dodaje energii.

+ kuchnia ta należy do najzdrowszych

+ jej potrawy są delikatne w smaku, lekkostrawne

+ dostarcza wszystkich składników odżywczych

- potrawy mączne nie służą szczupłej sylwetce

indyjska

Kuchnia ta jest niezwykle różnorodna. Używa się w niej wielu aromatycznych przypraw. Przeważają potrawy wegetariańskie przygotowane z warzyw, roślin strączkowych i ryżu. Niewiele w niej mięsa. Potrawy są zwykle duszone lub krótko smażone.

+ są w niej potrawy pikantne i łagodne

+ jest niskokaloryczna, niezbyt tucząca

+ dobrze chroni przed chorobami serca

- może prowadzić do niedoborów żelaza

Reklama