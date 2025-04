Właściwości srebra koloidalnego

Srebro koloidalne wykazuje działanie antybakteryjne (np. w przypadku gronkowców i paciorkowców), zwalcza także wirusy i grzyby (np. drożdżak Candida albicans). Istotnym faktem jest, iż pomimo tak silnego działania bakteriobójczego nie prowadzi do zubożenia korzystnej mikroflory organizmu, niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego oraz układu odpornościowego. Dzieje się tak, ponieważ ostatnim odcinkiem, gdzie odbywa się resorpcja srebra jest jelito cienkie, co możliwe jest dzięki przenikaniu do krwi przez limfę.

Srebro koloidalne lekiem na...

Badanie leczniczej mocy srebra dotyczy bardzo wielu obszarów.

Do chorób, w przypadku których dowiedziono skuteczności leczenia srebrem koloidalnym, należą: liczne schorzenia oczu, dróg oddechowych, skóry, narządu ruchu oraz układu nerwowego.

Przewaga leczenia jonami srebra nad terapią antybiotykową dotyczy głównie znacznie szerszego spektrum skuteczności mikrobójczej oraz mniejszego zakresu występowania ewentualnych skutków ubocznych.

Działanie terapii srebrem

Działanie jonów srebra polega na hamowaniu stanów zapalnych, wspomaganiu tworzenia nowej tkanki nabłonkowej oraz przyspieszaniu procesów gojenia się ran. Wykazuje również zastosowanie w przypadku występowania oparzeń, gdyż umożliwiając powstawanie komórek zapobiega apoptozie. Srebro uczestniczy w procesie produkcji w nabłonku metalotioneiny - białka odgrywającego istotną rolę w odtruwaniu organizmu z metali ciężkich, m.in.: kadmu, czy rtęci oraz wspomagającego odnowę przerwanej ciągłości skóry.

Autor: Wydawnictwo Studio Astropsychologii/ mgr inż. Anna Dymek