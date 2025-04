2 973 821 – to liczba zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę w sezonie 2012/2013 roku. Spośród nich ponad 1,3 miliona stanowiły dzieci w wieku do lat 14.

– Zarówno liczba zachorowań w populacji generalnej, jak i znaczna liczba zachorowań i podejrzeń zachorowań wśród pacjentów poniżej 14. roku życia są wyraźnym sygnałem, że grypa stanowi istotny problem kliniczny i epidemiologiczny. W grupie wiekowej dzieci i młodzieży do 14. roku życia zaobserwowano jednocześnie najniższy poziom wyszczepialności, nieprzekraczający 2%. Wiele osób wciąż traktuje grypę jako chorobę niegroźną, nie zdając sobie sprawy z jej konsekwencji, szczególnie powikłań pogrypowych. Polacy wciąż niechętnie podchodzą do działań profilaktycznych – powiedziała dr Aneta Nitsch-Osuch z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Szczególnie alarmujące są dane dotyczące wyszczepialności przeciw grypie w populacji. Według szacunków NIZP-PZH w ubiegłym sezonie zaszczepiło się przecie grypie jedynie 3,75% Polaków. W celu zwiększenia tej liczby niezależni eksperci powołali Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy. Jego celem jest w szczególności edukacja Polaków oraz informowanie o zagrożeniach związanych z grypą oraz powikłaniami pogrypowymi. Program realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH, World Medical Association, Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 9 towarzystw naukowych, 4 związków pracodawców oraz organizacji zrzeszających samorządy.

– Nasze działania kierujemy do grup, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na poprawę stanu profilaktyki grypy w Polsce, m.in. do pracowników ochrony zdrowia, pracodawców, parlamentarzystów oraz samorządowców. Równocześnie rozpoczynamy kampanię edukacyjną „Grypoodporni - zawsze niezawodni” skierowaną do opinii publicznej. Zależy nam, żeby Polacy wiedzieli dla kogo grypa jest szczególnie groźna oraz jakie ryzyko niosą powikłania pogrypowe – powiedział Włodzimierz Jezierski, Prezes Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej.

Grypa jest ostrą chorobą zakaźną, wywoływaną przez wirusy, które namnażają się w komórkach nabłonka dróg oddechowych. Objawy grypy pojawiają się nagle. Do typowych objawów grypy należą: wysoka gorączka, ból gardła, głowy i mięśni, a także dreszcze, jadłowstręt, silne uczucie zmęczenia i rozbicia. Tym, co różni grypę od innych infekcji układu oddechowego, jest znacznie wyższy wskaźnik groźnych dla zdrowia i życia powikłań, które są jej następstwem.

Najbardziej narażone na powikłania pogrypowe są małe dzieci, seniorzy, a także osoby cierpiące na przewlekłe choroby układów oddechowego i sercowo-naczyniowego oraz cukrzycę. Do najczęstszych powikłań grypy należą wtórne zakażenia bakteryjne i wirusowe oraz zaostrzenie współistniejących chorób przewlekłych. Okres największej aktywności wirusów grypy w naszym klimacie to zima i wiosna.

Grypa, oprócz negatywnego wpływu na zdrowie społeczeństwa, powoduje również poważne konsekwencje ekonomiczne, które w sezonie z epidemią mogą wynieść nawet 4,3 mld zł.

Amerykański Komitet Doradczy ds. Szczepień (ACIP) zaleca szczepienia wszystkim osobom, które ukończyły 6. miesiąc życia, a szczególnie tym, które mają podwyższone ryzyko ciężkiego przebiegu choroby lub zgonu z jej powodu oraz chorują przewlekle. Szczepionki należy stosować, gdy tylko pojawią się w aptekach, optymalny czas na szczepienie to okres pomiędzy wrześniem a grudniem, choć mogą być podawane i później, nawet wtedy, gdy w populacji stwierdza się już zwiększoną transmisję wirusów grypy.

Aby uzyskać więcej informacji, można wejść na stronę www.opzg.pl oraz na www.grypoodporni.pl, gdzie znajdują się bezpłatne materiały poświęcone profilaktyce grypy.

Zobacz też serwis Grypa

Źródło: materiały prasowe PR Content/mn

Reklama