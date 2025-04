W Polsce żyje około 500 dzieci zakażonych HIV. Wiele z nich leczy się na specjalnych oddziałach szpitalnych takich jak Oddział Pediatryczny w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie.

Lekarze leczą, ale to rodzice muszą wyjaśniać dzieciom, czym jest HIV. To trudne, ponieważ zazwyczaj wiąże się z olbrzymim poczuciem winy wobec maluchów. Teraz – dzięki grze planszowej „W szpitalu”, która wkrótce trafi do polskich szpitali pomagających dzieciom z HIV – będzie to nieco łatwiejsze. Gra została przygotowana przez Fundację Zrobimy, a sfinansowana z pieniędzy z grantu przyznanego w konkursie Pozytywnie Otwarci.

Celem gry jest uzyskanie wypisu. Aby to zrobić, należy przejść przez całą planszę, odpowiadać na pytania, stosować się do instrukcji podanych w wylosowanych kartach oraz zbierać żetony, które są lekarstwami. Główną jej treścią jest jednak wyjaśnienie, co to jest HIV, czym jest AIDS i jakie są jeszcze na świecie choroby zakaźne. A wszystko po to, żeby dziecko oswoiło zakażenie, zrozumiało, że nie musi się go wstydzić, nie rosło w poczuciu, że jest najbardziej pokrzywdzone na świecie.

– Dzieci z HIV spędzają mnóstwo czasu w szpitalach. Poprzez zabawę będą miały okazję dowiedzieć się wiele o chorobach zakaźnych, poznać drogi zakażenia, metody leczenia, objawy. Wiedza ta bardzo im się przyda w przyszłości – powiedziała Kamila Szopa z Fundacji Zrobimy.

Przedstawicielki Fundacji Zrobimy podkreślają, że ich gra będzie przydatnym narzędziem pracy dla psychologa na oddziale, a także ułatwi małym pacjentom samodzielne zdobywanie wiedzy na temat chorób zakaźnych.

– Wielką zaletą gry jest to, że nie skupia się ona wyłącznie na HIV czy AIDS. Chodzi o to, żeby dzieci poznały inne choroby, w ich rozumieniu lepsze lub gorsze, które dotykają wiele osób. Wtedy łatwiej im będzie przyjąć informację o własnym zakażeniu, uwierzyć, że niczemu nie są winne i zrozumieć, że dzięki nowoczesnemu leczeniu z HIV można normalnie żyć – dodał Paweł Mierzejewski, koordynator programu Pozytywnie Otwarci.

Lekarze i przedstawiciele organizacji pozarządowych opiekujących się dziećmi żyjącymi z HIV podkreślają, że często mają one olbrzymi problem z wejściem w dorosłość. Jak wszyscy nastolatkowie obawiają się pierwszego kontaktu seksualnego, a ich obawę podsyca dodatkowo to, że muszą poinformować partnera o swoim zakażeniu, ryzykując odrzucenie. To trudne. Dlatego tak ważna jest umiejętność mówienia o tym, że żyje się z HIV.

– Bardzo się cieszę, że mogliśmy przyczynić się do powstania tej gry. Wierzę, że dzięki niej dzieci z HIV, gdy dorosną, będą umiały poinformować partnerów o swoim zakażeniu w mądry sposób, co oczywiście przyczyni się do ograniczenia rozwoju epidemii HIV – powiedział Michał Kaźmierski, dyrektor generalny firmy Gilead Sciences Poland, która jako partner konkursu Pozytywnie Otwarci przeznaczyła łącznie już ponad 300 tysięcy złotych na granty dla instytucji działających w obszarze HIV/AIDS.

Gra „W szpitalu” już w ciągu najbliższych dwóch tygodni trafi do wielu placówek medycznych w całej Polsce, w tym takich jak Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego WUM w Warszawie, Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych UM we Wrocławiu oraz Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych PUM w Szczecinie.

Celem Programu Pozytywnie Otwarci jest promocja profilaktyki HIV oraz wiedzy o możliwościach normalnego życia z wirusem. W ramach programu Pozytywnie Otwarci organizowany jest konkurs dla instytucji, które chciałyby prowadzić lub już prowadzą programy w obszarach edukacji i aktywizacji, a także profilaktyki i diagnostyki HIV/AIDS. Partnerami Programu są Prezydent m. st. Warszawy, Wojewoda Mazowiecki, Krajowe Centrum ds. AIDS, Służba Zdrowia, Wydawnictwo Termedia oraz firma Gilead Sciences.

