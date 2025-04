Fot. Fotolia

II Międzynarodowa Konferencja „Indeks Funkcji Seksualnej Kobiety – Intymna strona Kobiety”

W dniach 4-5 grudnia w Hotelu Sofitel Vitoria w Warszawie odbyła się II Międzynarodowa Konferencja „Indeks Funkcji Seksualnej Kobiety – Intymna strona Kobiety”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Pro-Salutem”.

Celem Konferencji było poruszenie zagadnień związanych z seksualnością kobiety, które są ważne zarówno dla wszystkich kobiet, jak i dla lekarzy oraz polskiej nauki.

Głównym tematem spotkania był FSFI (ang. Female Sexual Function Index). Jest to narzędzie badawcze rekomendowane przez Międzynarodowe Towarzystwo Medycyny Seksualnej (International Society for Sexual Medicine), które pomaga lekarzom, niezależnie od specjalizacji w diagnostyce zaburzeń seksualnych.

Ponadto podczas spotkania przedstawiono najnowsze doniesienia naukowe w tematach dotyczących m. in.: komunikacji i roli języka w relacji seksualnej, bólu seksualnego i ginekologicznego, antykoncepcji, medycyny estetycznej, czy suplementów diety.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Eksperci zarówno z kraju jak i zagranicy, którzy zaprezentowali swoją wiedzę i doświadczenie z rozmaitych dziedzin medycyny. Gościem Honorowym była prof. dr hab. Beverly Whipple, PhD, RN, FAAN – Professor Emerita, Rutgers University, The State University of New Jersey, USA, była Vive Prezydent i Sekretarz Generalny/Skarbnik Światowego Stowarzyszenia Zdrowia Seksualnego (WAS).

Konferencja rozpoczęła się Wykładem Inauguracyjnym na temat „Krępująca intymność miłosnego wyznania. O (nie) jednoznacznym języku erotyki”. Wykład został wygłoszony przez dr Agnieszkę Nęcką reprezentującą Instytut Nauk o Literaturze Polskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wnioski z konferencji

Kolejno uczestnicy spotkania mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę podczas specjalnie przygotowanych warsztatów. Profesor Beverly Whipple podjęła temat „The Life Work of a Sexual Health Educator and Researcher”. Reprezentująca Instytut Nauki o Państwie Uniwersytetu Warszawskiego prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska rozprawiała o miłości erotycznej oraz o więzotwórczej roli tańca. Z kolei mgr Artur Stasiak – fizjolog i nauczyciel yogi pokazywał ćwiczenia płodności i intymności oraz przekonywał o zaletach yogi hormonalnej.

Pierwszy dzień konferencji zakończył się uroczystym bankietem podczas, którego miała miejsce Ceremonia Wręczenia Nagród „Motyl 2014”. Nagrody w kategorii „Wybitny Ginekolog – Specjalista” otrzymali: prof. dr Beverly Whipple, PhD oraz prof. dr hab. n. med. Marian Szamatowicz - Profesor Emeritus Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, który jako pierwszy przeprowadził operację in vitro w Polsce. W kategorii „Humanista Medycyny i Zdrowia” nagrodzona została prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska, zaś jako wybitnego „Ginekologa i Seksuologa” Internauci wybrali dr n. med. Ireneusza Salatę - Centrum Medyczne Multi-Med w Łodzi. Nagroda „Lekkie pióro w dziedzinie ginekologii i seksuologii” nie została przyznana ze względu na małe rozpowszechnienie tematyki seksuologii w literaturze.

Na zakończenie Konferencji odbyła się debata, z udziałem zaproszonych Gości, Delegatów oraz Mediów, z której wnioski i konkluzje przyczyniły się do pełniejszego zrozumienia tematyki seksualności kobiety.

