Przedszkole dla dzieci chorych na cukrzycę w Warszawie

Od kilkunastu lat odnotowuje się ogromny wzrost zachorowań na cukrzycę typu 1 wśród dzieci w Polsce, w środowiskach medycznych mówi się wręcz o epidemii.Pomimo tego organizacja pomocy dzieciom i ich rodzicom jest wciąż na niskim poziomie. W wielu przypadkach pójście dziecka chorego na cukrzycę do przedszkola jest niemożliwe. Rodzice spotykają się z odmową przyjęcia malucha z uwagi na brak personelu wykwalifikowanego do stałego monitorowania poziomu glikemii i uprawnionego do podania insuliny.

W odpowiedzi na ten problem już w trzecim kwartale 2014 roku powstanie pierwsze w Polsce przedszkole dla dzieci z cukrzycą typu 1. Na warszawskim Ursynowie, przy ulicy Klubowej 7, w zabytkowym pałacyku otoczonym ogrodem (4000 m2) jest tworzona specjalna niepubliczna placówka. Zostanie ona oddana w nowym roku szkolnym, aby maluchy mogły bezpieczne rozpocząć naukę i zabawę razem z innymi rówieśnikami.

„Cukierkowo” obejmie opieką dzienną dzieci z cukrzycą typu 1 tzw. młodzieńczą w wieku od 2 do 6 lat. Będzie otwarte w godz. 7.00-18.00. Zatrudniona wykwalifikowana kadra pedagogiczna i medyczna ułatwi dzieciom z cukrzycą pełne uczestnictwo w życiu przedszkolnym, bez ryzyka powikłań, a rodzicom umożliwi kontynuację pracy zawodowej. Dziecko zostanie otoczone opieką lekarską, a wyniki terapii insulinowej będą dostępne dla rodziców on-line.

Inicjatorem przedszkola „Cukierkowo” jest Ewa Urbańska, mama chorego na cukrzycę typu 1 Adasia oraz Renata Fidecka założycielki Fundacji Cukierkowo. Placówka powstaje dzięki pomocy Burmistrza, radnych dzielnic Warszawy Ursynów i Mokotów oraz funduszom pozyskanym od sponsorów.

W czerwcu i w lipcu, podczas 5 spotkań plenerowych, Fundacja Cukierkowo i pracownicy firmy Novo Nordisk, która jest partnerem przedsięwzięcia, przeprowadzą rewitalizację ogrodu przedszkola. Swoje wsparcie zadeklarowali także: Michał Jeliński – sportowiec, mistrz świata i mistrz olimpijski w wioślarstwie, Dariusz Gnatowski, Paulina Holtz, Grażyna Szapołowska, Anna Korcz, Laura Łącz i inni.

Przedszkole zaprasza również dzieci z celiakią, alergiami pokarmowymi, otyłością i hashimoto oraz dzieci zdrowe. Zapisy do „Cukierkowa” będą prowadzone przez całe wakacje.

