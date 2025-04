Fot. Fotolia

Roczny cykl warsztatów dla osób seropozytywnych po 50. roku życia

Już 24 stycznia rusza w stolicy roczny cykl wykładów i warsztatów dla osób seropozytywnych po 50 roku życia. Uczestnicy zajęć dowiedzą się m.in. o seksualności kobiet i mężczyzn wieku średniego, ryzykownych zachowaniach, leczeniu antyretrowirusowym, chorobach współistniejących, możliwościach rozwoju i realizowania się pomimo zakażenia, ogólnych zaleceniach żywieniowych oraz aktywności fizycznej, a także o tym, jak polepszyć swoją sytuację materialną i bytową.

Zdaniem ekspertów z Ogólnopolskiej Sieci Osób Żyjących z HIV/AIDS „Sieć Plus”, osoby zakażone HIV mają takie samo prawo do przeżywania swojej drugiej młodości jak osoby zdrowe, ale ze względu na swój status serologiczny, powinny być bardziej uważne i świadome. Mają temu służyć rozpoczynające się właśnie warsztaty.

Miejsce zajęć też nie jest przypadkowe: w województwie mazowieckim z HIV żyje najwięcej osób. Środki na realizację programu pochodzą z grantu otrzymanego w konkursie Pozytywnie Otwarci, a ufundowanego przez Gilead Sciences Poland.

Pierwszy wykład będzie dotyczył seksualności osób po 50 roku życia. Podczas dwóch kolejnych spotkań eksperci z „Sieci Plus” opowiedzą o ryzykownych zachowaniach i zakażeniu HIV oraz HCV, profilaktyce, ale również i o tym, jak dbać o długi, szczęśliwy związek.

Na czwartej sesji zostanie omówiony temat chorób przenoszonych drogą płciową oraz problemów związanych z zakażeniem (mniejsza odporność oraz choroby współistniejące). Kolejne spotkania będą poświęcone zagadnieniom dotyczącym:

jakości życia osób po pięćdziesiątce,

leczeniu,

sytuacji psychospołecznej,

różnym sposobom na spędzanie wolnego czasu,

diecie podczas leczenia ARV,

aktywności fizycznej.

Zaplanowano też cykl treningów na koncentrację, spostrzegawczość i pamięć.

Harmonogram warsztatów

Wszystkie zajęcia będą się odbywać w soboty o godz. 14:00

24 stycznia,

21 lutego,

21 marca,

25 kwietnia,

23 maja,

27 czerwca,

25 lipca,

29 sierpnia,

26 września,

24 października,

21 listopada,

19 grudnia.

Zgłaszać się można najpóźniej do czwartku poprzedzającego wybraną sobotę telefonicznie lub SMS-em pod numerem +48 505 977 299. Spotkania odbywać się będą w lokalu „Sieci Plus” w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 63 (stacja metra Wierzbno).

„Żyjemy coraz dłużej i lepiej. Chcemy i możemy przeżywać drugą młodość i czerpać z życia to, co najlepsze. To samo dotyczy osób seropozytywnych. Naszym zadaniem jest zachęcić osoby HIV+ do życia pełną piersią, ale jednocześnie mądrze, bezpiecznie i świadomie. Cykl warsztatów ma ich przygotować merytorycznie i psychicznie do wejścia w nową erą przeżyć, doznań i doświadczeń. Bez obaw o swoje i czyjeś zdrowie” – powiedział Wojciech J. Tomczyński, prezes Ogólnopolskiej Sieci Osób Żyjących z HIV/AIDS „Sieć Plus”.

Cel programu Pozytywnie Otwarci

Celem Programu Pozytywnie Otwarci jest promocja profilaktyki HIV oraz wiedzy o możliwościach normalnego życia z wirusem. W ramach programu Pozytywnie Otwarci organizowany jest Konkurs dla instytucji i osób, które chciałyby prowadzić lub już prowadzą programy w obszarach edukacji i aktywizacji, a także profilaktyki i diagnostyki HIV/AIDS.

Partnerami Programu są Prezydent m. st. Warszawy, Wojewoda Mazowiecki, Krajowe Centrum ds. AIDS, Służba Zdrowia, Wydawnictwo Termedia oraz firma Gilead Sciences.

Źródło: Materiały prasowe Biuro Organizacyjne Pozytywnie Otwarci

