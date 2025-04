Nabyte i wrodzone wady serca

Wady serca pod względem etiologicznym dzielą się na wrodzone i nabyte. Wady wrodzone są skutkiem nieprawidłowego wykształcenia się struktur serca w okresie wczesnopłodowym. Nie mamy więc wpływu na ich powstanie. Dotyczą one najczęściej ścian lub przegród serca oraz dużych naczyń wychodzących z serca, czyli aorty lub pnia tętnicy płucnej. Rzadziej dotyczą zastawek serca. Wady wrodzone często uniemożliwiają normalne życie, więc wymagają wczesnej interwencji chirurgicznej.

Natomiast wady nabyte są sutkiem procesów zapalnych, niedokrwiennych lub zwyrodnieniowych serca. Dotyczą przede wszystkim zastawek serca, a na ich powstanie wpływ mają różnego rodzaju choroby. Najczęściej nie uniemożliwiają one normalnego życia, natomiast mogą się wiązać ze znacznym ograniczeniem codziennej aktywności.

Gdy z sercem jest coś nie tak…

Człowiek zdrowy zapomina, że „ma serce”. Umiarkowany wysiłek nie sprawia mu żadnych problemów, wchodzenie po schodach nie stanowi wyzwania, a podbiegnięcie do autobusu wywołuje co najwyżej lekką zadyszkę. Obecność wady serca może znacząco ograniczyć codzienną aktywność. Niepokojącymi objawami są duszność (szczególnie w pozycji leżącej), nadmierna męczliwość, ból w klatce piersiowej oraz zasłabnięcia po wysiłku. Często jednak zdarza się, że niewielkie wady serca nie powodują żadnych wyraźnych dolegliwości i mogą zostać wykryte przypadkowo dopiero przy okazji rutynowych badań okresowych.

Po pierwsze – diagnoza

Podstawowym badaniem niezbędnym w diagnostyce wszystkich chorób serca jest elektrokardiogram (EKG). Pozwala on na ocenę czynności elektrycznej serca, jego częstości i rytmu. Przydatny jest również rentgen klatki piersiowej, który pokazuje wielkość i położenie serca. Pozwala też na ocenę krążenia płucnego. Najważniejszym jednak badaniem jest echokardiografia (USG serca). Pokazuje ona dokładny obraz serca.

Leczenie wad serca

Duże wady wrodzone wymagają interwencji chirurgicznej we wczesnym dzieciństwie. Kardiochirurgia dziecięca umożliwia skorygowanie niektórych wad już w wieku paru miesięcy. Do wad wymagających natychmiastowej interwencji należą duże wady ścian lub przegród serca, przełożenie wielkich pni tętniczych (naczynia odchodzą z nieodpowiednich jam serca), znacznego stopnia wady zastawkowe oraz nieprawidłowe połączenia w obrębie serca.

Wady nabyte najczęściej leczy się zachowawczo poprzez stosowanie leków lub metodami kardiologii inwazyjnej, czyli metodami przezskórnymi, bez otwierania klatki piersiowej.

