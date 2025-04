Dlaczego rozmowy o seksie?

Seksualność jest tabu. Wiem, wiem – przecież wszyscy rozmawiamy o seksie, więc o co mi chodzi? O to, że można rozmawiać na pewne wydzielone i akceptowalne tematy i w pewien określony sposób. Możesz porozmawiać o antykoncepcji i o tym, że lubisz seks ze swoim partnerem. Czy jednak taką samą otwartością cieszą się tematy dotyczące masturbacji, miesiączki czy homoseksualności? Naprawdę o tym na serio rozmawiamy, czy kończy się na śmichach-chichach lub „przywołujących do porządku” stwierdzeniach, że to nie są tematy, którym warto poświęcać czas? A jak bardzo otwarta może być kobieta, która mówi, że nie lubi seksu lub że seks nie sprawia jej przyjemności? Z jaką się spotka reakcją?

Możemy sobie z tego nie zdawać sprawy, ale żyjemy w świecie, w którym o seksualności – w bardzo wąskim zakresie - należy się wypowiadać zawsze pewnie i z uśmiechem. Nie można mieć wątpliwości. Seks się u nas uprawia. Myślenie - czy inna niż pochwalna rozmowa - o nim nie są mile widziane. Gro tematów nigdy nie zostanie poruszonych.

Na warsztacie będziemy miały możliwość zastanowienia się nad swoją seksualnością i rozmów o niej w życzliwym gronie. Będziemy rozmawiać o wszystkich aspektach seksualności. Z uwagą i cierpliwością. Bez dawania cudownych rad i bez oceniania.

Na tym warsztacie nie dostaniesz recepty na to, jak osiągnąć orgazm, nie poznasz też nowych technik seksualnych. Nie będzie rozbierania, seksu ani praktycznych zajęć z masturbacji:) Będzie za to dużo śmiechu i zabawy, dużo możliwości do słuchania i mówienia o prawdziwym kobiecym doświadczeniu seksualności. Koniec skończyć z mitami serwowanymi przez kolorowe gazety, harlekinowskie romanse i plotkarskie portale. Będzie czas na emancypację i myślenie o tym, o czym „grzecznym dziewczynkom myśleć nie wypada”.

Co zyskasz?



- poznasz lepiej swoją seksualność i umieścisz ją w kontekście seksualności jako takiej,

- zobaczysz, na czym polega 'tresura' do bycia uległą i niewymagającą w dziedzinie seksu i seksualności - i jak sobie z nią radzić,

- dowiesz się, jakie czynniki wspierają, a jakie zakłócają rozwój seksualności,

- zobaczysz i doświadczysz tego, jak może wyglądać otwarta i niekrępująca rozmowa o seksualności,

- wzmocnisz pewność siebie jako seksualna kobieta,

- poznasz kobiety podobne do siebie – takie, które nie udają, że mają waginy i łechtaczki i że myślą o seksie

- dowiesz się, jak informować partnera/-rkę o swoich potrzebach,

- dowiesz się, co powiedzieć swojemu dziecku, jeśli znajdzie Twój wibrator:)

Niezbędne informacje

Data: 29.10.2011 (sobota)

Czas trwania: 10-19 lub 11-20 z godzinną przerwą obiadową.

Miejsce: Wrocław, ul. Ptasia (biuro Chaber Consulting)

Prowadzenie: Voca Ilnicka, redaktorka portalu Seksualność-Kobiet.pl

Rezerwacja miejsca na warsztacie to wysłanie maila na v.ilnicka@seksualnosc-kobiet.pl z podaniem: imienia i nazwiska, numeru telefonu kom. i wpłata na konto bankowe z tytułem: „imię, nazwisko, warsztat 29.10” – 55zł do 15.10 oraz 75zł po tym terminie. Dane do przelewu mailowo. W razie pytań proszę pisać lub dzwonić: v.ilnicka@seksualnosc-kobiet.pl, tel. 792 66 77 69.

Wstęp tylko dla pełnoletnich kobiet.

