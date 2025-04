Gdy zabraknie ci języka

Czy mówienie w sposób naturalny o seksie sprawia ci kłopot? Czy wypowiadanie słów „łechtaczka” lub „wagina” powoduje, że plącze ci się język? Nie tylko tobie. Wciąż wiele kobiet nie potrafi otwarcie mówić o swoim ciele i jego potrzebach, a mnóstwo tematów nadal przynależy w języku do sfery tabu. Kultura, wychowanie, szkoła – to wszystko bynajmniej nie ułatwia kobietom rozmawiania o swoim ciele i jego potrzebach. Warsztaty "wagina wyemancypowana" mają to zmienić.

O seksie bez fajerwerków

"Wagina wyemancypowana" – jak zapewnia organizatorka – to nie warsztaty z technik seksualnych i 100 technik osiągnięcia orgazmu, ale sposób na to, by w kobiecym gronie i przyjaznej atmosferze nauczyć się rozmawiać o seksie i potrzebach własnego ciała, tak, by nie odczuwać z tego powodu wstydu czy dyskomfortu. To także możliwość poznania kobiet, które myślą i czują podobnie do nas oraz borykają się z tymi samymi bolączkami.

Zobacz też: „Emocje ujawnione” – recenzja

Kiedy gdzie i za ile?

Warsztaty, organizowane jak na razie w we Wrocławiu i warszawie, obejmują 8 godzin zajęć, które poprowadzi Voca Ilnicka, redaktorka portalu seksualność kobiet. Spotkanie we Wrocławiu odbędzie się 28 stycznia w godzinach 11-20. Spotkanie w warszawie Koszt uczestnictwa w warsztatach to 55zł (przy wpłacie powyżej 7 dni przed terminem warsztatów), oraz 75zł w pozostałych terminach. Więcej informacji na temat „Waginy wyemancypowanej” znajdziesz na portalu seksualność kobiet (http://seksualnosc-kobiet.pl/warsztaty/emancypacyjny_warsztat_dla_kobiet).

Źródło: Seksualnosc-kobiet.pl/ PZ

Reklama