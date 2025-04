fot. Fotolia

Z myślą o alergikach eksperci kampanii „Przygotuj się na wstrząs!” wskazują kilka zasad, do których powinni się oni stosować, spędzając czas na świeżym powietrzu.

Uważaj na żądlące owady



– Wiosną i latem szczególną ostrożność powinny zachować osoby z alergią pokarmową lub alergią na jad owadów. Spożycie uczulającego alergenu bądź użądlenie przez owada, na którego jad jest się uczulonym, może wywołać anafilaksję, w tym jej najcięższą postać, czyli wstrząs anafilaktyczny, stanowiący zagrożenie życia. Dlatego przebywając szczególnie w miejscach odludnych, o utrudnionym dostępie do placówek służby zdrowia, niezmiernie ważne jest abyśmy przestrzegali zasad bezpieczeństwa. W przypadku wystąpienia ostrej reakcji alergicznej należy pilnie wezwać pogotowie lub zgłosić się do lekarza. Objawy ciężkiej alergii rozwijają się średnio do 30 minut po kontakcie z alergenem pokarmowym, a już do 5 minut po użądleniu – mówi dr hab. Ewa Cichocka-Jarosz, alergolog, specjalista chorób wewnętrznych z Kliniki Chorób Dzieci Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W miarę możliwości należy unikać jedzenia (zwłaszcza owoców, dżemów, lodów) i picia na zewnątrz .

(zwłaszcza owoców, dżemów, lodów) i picia . Podczas jedzenia zawsze oglądaj kęs , których bierzesz do ust. Gdy jesz posiłek na dworze, niech wszystkie naczynia będą przykryte. Zamykaj szczelnie kubły na odpadki.

, których bierzesz do ust. Gdy jesz posiłek na dworze, niech wszystkie naczynia będą przykryte. Zamykaj szczelnie kubły na odpadki. Podobnie z napojami – unikaj picia z puszki lub ciemnej butelki – do napoju może wpaść pszczoła lub osa, a to grozi jej nieświadomym połknięciem. Zawsze sprawdzaj, czy twój napój jest bezpieczny.

– do napoju może wpaść pszczoła lub osa, a to grozi jej nieświadomym połknięciem. Zawsze sprawdzaj, czy twój napój jest bezpieczny. Nie chodź boso i staraj się nosić zakryte obuwie. Przed włożeniem butów, sprawdź, czy w środku nie znalazł się niepożądany owad.

i staraj się nosić zakryte obuwie. Przed włożeniem butów, sprawdź, czy w środku nie znalazł się niepożądany owad. Noś przylegające do ciała ubrania w stonowanych kolorach ( biel, zieleń, beż ) i pozostaw jak najmniejszą odkrytą powierzchnię skóry.

( ) i pozostaw jak najmniejszą odkrytą powierzchnię skóry. Zaopatrz się w środek odstraszający owady . W pobliżu owadów nie wykonuj gwałtownych ruchów.

. W pobliżu owadów nie wykonuj gwałtownych ruchów. Jeśli osa lub pszczoła użądliła kogoś w pobliżu, oddal się co najmniej na 50 metrów – mogą nadlecieć inne owady. Nie zabijaj owadów bez potrzeby, w pobliżu mogą być inne. W razie ataku pszczół lub os zasłoń głowę.

Sprawdzaj, co jesz



Jeśli wybierasz się do znajomych, poinformuj ich, że dany składnik cię uczula . Pomoże im to zaplanować menu, a ty będziesz czuć się bezpiecznie.

. Pomoże im to zaplanować menu, a ty będziesz czuć się bezpiecznie. Podczas zakupów uważnie czytaj etykiety produktów , nawet tych znanych ci wcześniej. Producent może zmienić recepturę i dodać do składu czynnik uczulający, np. seler lub orzeszki ziemne. Zwracaj uwagę na napis: „ Może zawierać śladowe ilości alergenów ”.

uważnie , nawet tych znanych ci wcześniej. Producent może zmienić recepturę i dodać do składu czynnik uczulający, np. seler lub orzeszki ziemne. Zwracaj uwagę na napis: „ ”. Podczas wakacji nie eksperymentuj z nowymi produktami, np. owocami czy sokami.

nie eksperymentuj z nowymi produktami, np. owocami czy sokami. W restauracji zwróć szczególną uwagę na marynaty, przyprawy, sosy i dressingi. Zapytaj o ich skład, jeśli cię niepokoi.

zwróć szczególną uwagę na marynaty, przyprawy, sosy i dressingi. Zapytaj o ich skład, jeśli cię niepokoi. Pamiętaj o możliwości przenoszenia alergenów. Nic, co miało bezpośredni kontakt z alergenem, nie powinno mieć kontaktu z produktem uznawanym za wolny od alergenów. W restauracji uprzedź obsługę, że jesteś uczulony na jakiś pokarm. W miarę możliwości, kucharz i kelnerzy powinni zastosować dodatkowe środki ostrożności przy przygotowywaniu twojej potrawy.

– Potencjalnie uczulenie może wywołać każdy pokarm. Najczęściej są to produkty takie jak: mleko krowie, jaja kurze, ryby, owoce morza, soja, orzechy (szczególnie arachidowe) oraz owoce i przyprawy. Wakacje sprzyjają eksperymentom kulinarnym, jednak alergicy powinni wykazywać w tym zakresie zwiększoną ostrożność, aby ograniczyć ryzyko, że egzotyczna kolacja będzie miała finał na izbie przyjęć – mówi psycholog, specjalistka ds. żywienia i ekspert projektu „Restauracja Przyjazna Alergikom”, Zuzanna Antecka.

Ostrożnie z lekami



Reakcję alergiczną i anafilaksję mogą wywołać również leki, dlatego podczas wyjazdów miej przy sobie sprawdzone środki .

. Przed zażyciem nieznanych leków zawsze zapoznaj się z ulotką i ich składem.

Pamiętaj także:

Jeśli jesteś uczulony, bez względu, czy jest to alergia pokarmowa, uczulenie na jad owadów, czy na leki – podczas letnich wycieczek nigdy nie przebywaj sam .

. Jeśli masz takie zalecenie lekarskie, miej przy sobie leki przeciwwstrząsowe do samodzielnego użycia.

