Wakacyjna apteczka

Wszyscy dobrze wiemy, że sprawne urządzenia psują się wtedy, gdy w okolicy nie ma żadnego specjalisty, a głowa najbardziej boli wtedy, gdy nie posiadamy przy sobie środków przeciwbólowych, a apteka od dawna jest już nieczynna. Nie pozwólmy, by kłopoty żołądkowe, drobne skaleczenie czy słoneczne oparzenia, zepsuły nam urlop, który jest przecież czasem relaksu i odpoczynku.



Specjalnie dla Was, podpowiadamy, co zabrać ze sobą w wymarzoną podróż, żeby nie stała się ona koszmarem z powodu drobnego zadrapania.

Oparzenia

W sezonie letnim, narażeni jesteśmy na wszelkiego rodzaju oparzenia słoneczne. Dobrze jest zaopatrzyć się w krem do opalania z wysokim filtrem, żeby nie dopuścić do podrażnienia skóry – szczególnie, gdy będzie to nasza pierwsza słoneczna kąpiel.

Jednak na wypadek, gdyby krem z filtrem nie pomógł, a nasza skóra uległa podrażnieniu, zapakujmy do apteczki piankę Panthenol, która ukoi poparzoną skórę i przyspieszy gojenie się ran.

Środki przeciwbólowe

W aptekach, dostępne są bez recepty różnorodne środki przeciwbólowe. Warto zaopatrzyć się np. w Apap, Nurofen Forte czy Ibuprom. Na wypadek bólu głowy, zęba czy miesiączkowych dolegliwości, nie będziemy musieli rezygnować z rozrywek i zaplanowanych wycieczek. Możemy również zabrać ze sobą tabletki na ból gardła – np. Septolete, Cholinex, Cholisept, Halset.

Przeziębienie

Wbrew pozorom, w sezonie letnim, przeziębienia zdarzają się bardzo często. Wysoka temperatura powietrza oraz klimatyzowane pomieszczenia (hotele, restauracje, samochody) to bardzo prosty sposób na podłapanie kataru i gorączki. Dobrze mieć ze sobą środki, które zapobiegają przeziębieniom i grypie – np. Gripex (Gripex Noc), Coldrex lub Fervex. Na wypadek kaszlu, można zaopatrzyć się w syrop przeciwkaszlowy, najlepiej taki, który można stosować zarówno przy kaszlu suchym jak i mokrym, np. Flavamed, Herbapect, Mucosolvan.

Biegunki i zaparcia

Zmiana klimatu, woda czy pożywienie – mogą być przyczyną biegunek i zaparć. Nikt z nas nie chciałby spędzić urlopu w łazience – dlatego należy zabezpieczyć się przed ewentualnym ryzykiem i mieć przy sobie Stoperan, Laremid czy Smectę. Jeśli częściej dręczą nas wzdęcia i niestrawność, weźmy Espumissan lub Manti.

Nie zapomnijmy także o plasterkach, bandażu czy elastycznej opasce i wodzie utlenionej, które mogą się przydać w przypadku ran i skaleczeń oraz zapobiec zakażeniom.

Dla osób z chorobą lokomocyjną, polecam Aviomarin lub Lokomotiv.