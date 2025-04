fot. Fotolia

Jak rozmawiać z dzieckiem, by nie próbowało używek?



Takie pytanie wywołuje we mnie chęć postawienia innych pytań. Takich, które jako rodzic stawiałem sobie nieraz: Na ile znam swoje nastoletnie dziecko? Co wiem o jego potrzebach, o jego poglądach, wątpliwościach? Kiedy ostatni raz rozmawiałem z nim o jego sprawach? Ile czasu poświęcam mu w tygodniu? Kim są jego koledzy, koleżanki? Czy ich znam? A co moje dziecko wie o moich doświadczeniach z czasów młodości? Czy dzieliłem się kiedykolwiek swoimi wspomnieniami?

Zanim podejmiemy rozmowę ze swoim dzieckiem, warto zadać sobie takie właśnie pytania. Pamiętajmy, że dobrej relacji opartej na szacunku i zaufaniu nie buduje się w ciągu kilku dni.

Musimy jako rodzice myśleć perspektywicznie, przewidywać, że wraz z wiekiem dziecka będą pojawiać się w jego życiu nowe obszary, dlatego trzeba wcześniej i to nie jednokrotnie przekazywać mu swój punkt widzenia, swoje wartości, swoją filozofię życiową.

Jako rodzice musimy być świadomi, że w dobie internetu nasze dzieci dysponują rozległą wiedzą o różnego rodzaju używkach. Dobrze więc byśmy i my sięgnęli po tę wiedzę, aby być partnerem w rozmowie.

Ważne byśmy występowali z pozycji troski, a nie nakazów i gróźb. To oczywiście zależy od poziomu zaufania jaki jest między rodzicami i dziećmi.

Daj dziecku swój czas



Początek wakacji to szansa, by pobyć z dzieckiem sam na sam w stu procentach dając mu swój czas i będąc w pełni szczerym. Jeśli czegoś nie wiemy, powiedzmy to wprost i wspólnie poszukajmy z dzieckiem odpowiedzi . Wtedy łatwej porozmawiać na trudne tematy.

Z drugiej strony istotne jest stawianie jasnych granic i konsekwentne ich egzekwowanie. Co nie jest łatwe, ale potrzebne. A w razie wątpliwości warto zasięgnąć porady u specjalisty.

Autor: Tomasz Pawłowicz, instruktor terapii uzależnień, Certyfikat ukończenia specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnionych od narkotyków, 14 lat pracy z osobami uzależnionymi. Ośrodek Psychoterapii i Terapii Uzależnień OLCHA (www.olcha.waw.pl).