Wrocław, Kraków oraz malownicze krajobrazy Beskidów i Gór Świętokrzyskich – nowa odsłona aplikacji Walk and More oddaje do dyspozycji użytkowników ponad 200 km tras w Polsce. W dbaniu o nasze zdrowie pomoże nam iPhone lub smartfon z systemem Android.

Pierwsza wersja Walk and More pojawiła się na rynku aplikacji mobilnych w zeszłym roku i bardzo szybko spotkała się z pozytywną reakcją użytkowników, o czym świadczy liczba pobrań, która przekroczyła 14 tys.

– Chcemy, aby Walk and More oferowało więcej niż popularne aplikacje do liczenia kalorii i przebytych kilometrów – wyjaśnia Barbara Rogowska, kierownik ds. nowych mediów w USP Zdrowie. – Dzięki niej nasz smartfon staje się również osobistym motywatorem i przewodnikiem.

W dalszym ciągu ideę „mobilnego” spacerowania wspiera czterokrotny mistrz olimpijski i największy polski autorytet w chodzie sportowym, Robert Korzeniowski.

– Chciałbym, aby ludzie zmienili myślenie o wysiłku fizycznym i przestali ograniczać się do uprawiania wymagających sportów. Chodzenie jest dostępne dla każdego i wspaniale wpływa na kondycję naszego organizmu – zachęca olimpijczyk. – Walk and More pozwala nam w łatwy sposób dbać o swoje zdrowie i co najważniejsze, świetnie się przy tym bawić.

Do tej pory użytkownicy mieli możliwość spacerowania ulicami Paryża, Barcelony, czy Aten. Wśród nowych miejsc na polskiej mapie znalazły się m.in. Mierzeja Wiślana, Beskid Śląski, Szlak Bociani na Podlasiu, Szlak w górach Świętokrzyskich oraz Wrocław i Kraków. Bez zmian pozostaną do tej pory dostępne funkcje. Użytkownicy nadal mogą wybrać jeden z kilku poziomów trudności, monitorować swój poziom zaawansowania i porównać swoje osiągnięcia z wynikami znajomych na Facebooku.

Oprócz nowych tras twórcy wprowadzili szereg zmian wpływających na wydajność aplikacji, m.in. nowy sposób logowania, ulepszoną synchronizację z serwerem oraz poprawiony interfejs. Oprogramowanie jest dostępne dla użytkowników systemów iOS oraz Android.

Więcej informacji: www.walkandmore.pl oraz www.facebook.com/stworzonedlazdrowia.

