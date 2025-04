"Kiedy otyłe osoby zbyt drastycznie zmniejszają zjadane kalorie, ich ciała wydają się opierać wszelkim metodom odchudzania. Możliwe, że otyli muszą pracować jeszcze więcej i dążyć do celu wolniej aby przechytrzyć ich chemię mózgu" powiedział profesor Gregory Freund. Przestrzega on szczególnie przed rozpoczęciem diety od głodówki, która wydaje się powodować istotne zmiany w układzie odpornościowym, przeciwdziałające utracie masy ciała.

W badaniu, naukowcy porównali efekty krótkiej głodówki na dwóch grupach myszy. Przez 12 tygodni, pierwsza grupa spożywała dietę niskotłuszczową (10% tłuszczu), zaś drugiej grupie podawano dużą zawartości tłuszczu (60% tłuszczu) aż stały się otyłe. Myszy następnie poddano głodówce przez 24 godziny. W tym czasie, chudsze myszy straciły 18% ich wyjściowej masy ciała w porównaniu do utraty 5% wagi przez otyłe myszy. Freund uważa, że istnieje wpływ układu odpornościowego na utratę wagi, a który nie został jeszcze rozpoznany. "Nasze dane pokazują, że głodówka wywołuje efekt przeciwzapalny w układzie neuroimmunologicznym chudych zwierząt, efekt ten jest hamowany przez dietę bogatą w tłuszcze. Niektóre ze zmian chemicznych w mózgu, które występowały u chudych myszy, po prostu nie występowały u otyłych". Różnice te występują, ponieważ organizm otyłych myszy opiera się przed zmniejszeniem ekspresji genów, które aktywują system interleukiny-1 (IL-1) i związanych z nią antyzapalnych cytokin.

Naukowiec badał również różnice w zachowaniu się tych dwóch grup myszy. Monitorowana była aktywność ruchowa, zdolność uczenia się i zapamiętywania, oceniano również, czy myszy wykazywały objawy depresji lub niepokoju. Wyniki badania sugerują, że rozpoczęcie odchudzania głodówką może szybko zmienić chemię mózgu w taki sposób, który negatywnie wpływa na nastrój i motywację, utrudniając wysiłki osoby odchudzającej się.

ScienceDaily / kp

