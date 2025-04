Bezpłatne konsultacje terapeutyczne/ fot. materiały prasowe Ośrodek "Szczęśliwe Dzieci"

Konsultacje terapeutyczne

Konsultacje skierowane są do grupy rodziców dzieci typowo rozwijających się, ale z pewnymi trudnościami (np. trudności wychowawcze, emocjonalne),dla rodziców dzieci już zdiagnozowanych (całościowe zaburzenia rozwoju, w tym autyzm, ZA, zaburzenia mowy i zachowania, ADHD), będących w terapii (poszerzenie wiedzy, możliwości terapii) lub rodziców dzieci bez diagnozy lub w procesie diagnozowania. Ośrodek zaprasza również rodziców zaniepokojonych pewnymi zachowaniami dziecka z potrzebą porozmawiania ze specjalistą. Terapeuci będą również udzielali informacji o formach oraz możliwościach podjęcia terapii.

Konsultacje są inicjatywą Ośrodka ,,Szczęśliwe Dzieci”, który specjalizuje się w profesjonalnej pomocy z zakresu terapii behawioralnej, psychologicznej oraz logopedycznej. Terapeuci pracują tam z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD oraz innymi trudnościami. Ośrodek wspiera rodziców oraz kadry pedagogiczne w szkołach i przedszkolach poprzez fachowe szkolenia i konsultacje. Ideą Ośrodka ,,Szczęśliwe Dzieci” jest wspomaganie rozwoju dziecka tak, aby wszystkie pociechy i ich rodziny były szczęśliwe.

- Warto będzie do nas przyjść i skorzystać z bezpłatnych porad doświadczonych specjalistów. Wychowanie dzieci z zaburzeniami rozwoju nie jest łatwe, ale odpowiednie podejście, konsekwencja i wiedza mogą wnieść wiele dobrego do życia rodziny – mówi psycholog Iwanna Olesiejuk założyciel Ośrodka ,,Szczęśliwe Dzieci” oraz fundator Fundacji o tej samej nazwie. - Serdecznie zapraszam do nas od 5 do 7 września – dodaje.

Informacje organizacyjne

Osoby zainteresowane konsultacjami są proszone o wcześniejsze zarezerwowanie terminu (dzień i godzina) drogą mailową: kontakt@SzczesliweDzieci.pl bądź telefonicznie pod numerem: 510 828 616, 606 760 760.

Miejsce konsultacji:

Ośrodek Terapeutyczny ,,Szczęśliwe Dzieci”

ul. Królowej Marysieńki 104 Warszawa

