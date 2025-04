Czym są pneumokoki?

Pneumokoki to bakterie chorobotwórcze, które zwykle występują w jamie nosowej i gardle zdrowych dzieci. Bakterie te łatwo się przenoszą np. poprzez kichnięcie czy kaszel, a ich nosicielstwo w grupie małych dzieci jest w Polsce powszechne. Samo nosicielstwo nie jest chorobą, jednak w sytuacji osłabienia odporności, np. w wyniku infekcji wirusowej, bakterie te mogą przedostać się do ucha środkowego czy zatok wywołując zakażenia nieinwazyjne. Należą do nich m.in. zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok oraz zapalenie płuc. Pneumokoki mogą także przełamać bariery ochronne i przedostać się do krwi, a z krwią do płynu mózgowo-rdzeniowego czy płuc, powodując ciężkie choroby inwazyjne, takie jak zapalenie opon mózgowo- -rdzeniowych, sepsę czy zapalenie płuc z bakteriemią.

Reklama

Czy warto zaszczepić dziecko przeciwko pneumokokom?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznaje szczepienia, za najlepszą strategię zapobiegania groźnym zakażeniom, a choroby pneumokokowe za priorytet wśród chorób, którym można zapobiegać szczepiąc.

Reklama

II etap programu zdrowotnego "Zdrowie, Mama i Ja”

W ramach projektu rodzice mogą skorzystać z bezpłatnej porady lekarza pediatry oraz zaszczepić swoje dziecko szczepionką, stanowiącą obecnie najszerszą z dostępnych ochronę i zabezpieczającą przed takimi chorobami jak sepsa czy zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych.

Akcja szczepień potrwa do 6 grudnia 2013 lub wyczerpania puli.

Lista placówek realizujących szczepienia dostępna jest pod adresem:

http://www.um.warszawa.pl/dla-mieszkancow/zdrowie/aktualnosci/konkurs-ofert-na-realizacj-programu-zdrowotnego-pn-zdrowie-mam-2

Zachęcamy do zapoznania się z problemem i do konsultacji z lekarzem.

Projekt finansowany jest przez m.st. Warszawa. Szczepienia realizowane są w blisko 50 placówkach w całej Warszawie.

Źródło: Stowarzyszenie Parasol dla Życia/ (dr)

Zobacz także: Czy pneumokoki rzeczywiście są aż tak groźne?