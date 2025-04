Tenisowy piknik/ fot. Anna Górajska

Reklama

Drugi tenisowy piknik rodzinny na kortach Okęcie Tennis Club

Organizatorzy zapraszają wszystkich początkujących na darmowe lekcje tenisa. Natomiast dzieci zaznajomione już z tym sportem, zachęcają do udziału w turniejach dla grup wiekowych - czerwonej do lat 8 oraz zielonej do lat 10.

- Przygodę z tenisem można u nas zacząć w każdym wieku, gdyż prowadzimy zarówno przedszkole tenisowe dla dzieci od 4 lat. Szkolimy również dorosłych pod okiem profesjonalnych trenerów.

To co łączy u nas wszystkie grupy wiekowe, to z pewnością radość z pierwszych prób na korcie, jak i późniejszej gry w tenisa - powiedziała Marzena Pryzmont, właścicielka Okęcie Tennis Club.

Rodzinny Piknik „Tajemnice podwodnego Świata” odbędzie się w niedzielę 15 września 2013r. na kortach Okęcie Tennis Club, ul Radarowa 1 (róg ul. Hynka) w godzinach 10:00 - 19:00. Wstęp na imprezę jest wolny.

Szczegółowe informacje: www.otclub.pl

Źródło: materiały prasowe ATW Communications/ (dr)

Zobacz także: Tenis i squash – odbijanie piłeczki, które dodaje energii