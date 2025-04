Warunkiem wzięcia udziału w konsultacji lekarskiej jest telefoniczne umówienie się na wizytę (numer telefonu 506 517 122). Zapisy będą przyjmowane od dnia 2 września 2013 roku w godzinach od 16:00 do 18:00 do wyczerpania puli miejsc. Możliwość skorzystania z konsultacji lekarskiej bez wcześniejszego, telefonicznego umówienia się pod wskazanym numerem nie będzie możliwa.

Pacjenci będą przyjmowani od 9 września do 12 września w godzinach od 16:00 do 19:00 w gabinetach Izby Przyjęć (parter) Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 24.

Kampanania „Moczeniu nocnemu powiedz: DOBRANOC!”, organizowana przez Stowarzyszenie Uronef – Nasze Dzieci, ma na celu zwrócenie uwagi rodziców na problem moczenia nocnego u dzieci oraz zachęcenie ich do zgłoszenia się z dzieckiem do lekarza specjalisty celem przeprowadzenia diagnostyki oraz ustalenia dalszego postępowania z pacjentem. Organizatorzy na konsultacje lekarskie zapraszają dzieci, które ukończyły 5. rok życia oraz regularnie moczą się w nocy.

Polecamy: Nocne moczenie – jakie symptomy powinny zaniepokoić rodzica?

Źródło: Stowarzyszenie Uronef – Nasze Dzieci/ D&D Communication/ mk

Reklama