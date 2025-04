Zaplanowane atrakcje

Rodziny, które odwiedzą Pola Mokotowskie w niedzielę 16 czerwca, zobaczą m.in. psy biegające przez przeszkody oraz goniące za frisbee. Pokazy profesjonalnej tresury zostaną przygotowane z okazji Ogólnopolskiego Dnia Dogoterapii. Pomysłodawcy zabawy dla dzieci przewidzieli również liczne konkursy z nagrodami, które na pewno wywołają uśmiech na twarzy najmłodszych.

Piknik skierowany jest także do rodziców dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i ADHD

Piknik będzie również okazją do odwiedzenia stoisk firm wspierających i współorganizujących wydarzenie, a wśród nich Ośrodka Terapeutycznego ,,Szczęśliwe Dzieci”. Zatrudnia on specjalistów z zakresu terapii behawioralnej, psychologicznej i logopedycznej, którzy na co dzień pracują z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD oraz innymi trudnościami. Ośrodek wspiera też rodziców oraz kadry pedagogiczne w szkołach i przedszkolach poprzez fachowe szkolenia i konsultacje. Ideą Ośrodka ,,Szczęśliwe Dzieci” jest wspomaganie rozwoju dziecka tak, aby wszystkie pociechy i ich rodziny były szczęśliwe.

Piknik startuje 16 czerwca od godz. 11:00

Serdecznie zapraszamy wszystkich, chcących spędzić mile i pożytecznie weekendowy czas!

Źródło: Ośrodek „Szczęśliwe Dzieci”/ (dr)

