Targi Moje Dziecko są największymi targami w branży dziecięcej. Co roku przyciągają rzesze odwiedzających i coraz większą liczbę firm uczestniczących. W tym roku przy okazji 5. jubileuszowej edycji postanowiliśmy powrócić do trzech głównych zagadnień związanych z imprezą od początku jej istnienia, a mianowicie sportu, edukacji i zabawy.

W warszawskiej Hali Torwar będzie na was czekało mnóstwo atrakcji i niespodzianek, a między innymi:

darmowe USG 4D

zajęcia i warsztaty dla kobiet w ciąży

pokazy tańca i sztuk walki

konkursy i zajęcia dla dzieci

darmowe zabiegi kosmetyczne

mini gry i zabawy z gwiazdami polskiego futbolu

największy tego rodzaju dmuchany plac zabaw

finał konkursu na aranżację pokoju dziecięcego

porady lekarzy i specjalistów

pokazy wozów policyjnych

i wiele innych...

Nie może was tutaj zabraknąć! Czekamy na was!

