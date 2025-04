Głównym założeniem pierwszych Warszawskich Dni Rodzinnych jest pokazanie, że Warszawa jest przyjazna rodzinom z dziećmi.

– Razem z kilkudziesięcioma firmami i instytucjami warszawskimi opracowaliśmy trzydniowy program zajęć, które są nie tylko formą zabawy, ale także edukacji – mówi Krystyna Radkowska, pomysłodawczyni Warszawskich Dni Rodzinnych.

Do udziału w wydarzeniu zaproszone zostały liczne warszawskie instytucje, kafejki oraz firmy, które stworzyły wyjątkową ofertę spędzenia wolnego czasu dla rodzin z dziećmi. Wśród licznych atrakcji są m.in.: warsztaty krajoznawcze (prezentujące odległe kraje w interaktywny sposób), zajęcia kulinarne (w tym sztuka gotowania dla najmłodszych), warsztaty na temat zdrowego odżywiania, projekcja bajek, warsztaty astronomiczne i naukowe, zajęcia plastyczno-teatralne, budowanie robotów, budowanie domków, nauka języków obcych czy nauka flamenco.

– Często zwracają się do mnie rodzice, którzy narzekają, że w Warszawie brakuje ciekawych i edukacyjnych atrakcji dla ich pociech. Okazuje się jednak, że wystarczy trochę poszukać, a można znaleźć całkiem oryginalne i kreatywne zajęcia. Wynikiem takich poszukiwań są Warszawskie Dni Rodzinne. Mam nadzieję, że Warszawskie Dni Rodzinne to pierwsza edycja rodzinnego festiwalu, który, przerodzi się w regularną imprezę dla rodziców i ich dzieci – dodaje Krystyna Radkowska.

Udział w większości zajęć jest bezpłatny. Na wszystkie zajęcia należy się zapisywać. Więcej informacji wraz z programem imprezy można znaleźć na: www.warszawskiednirodzinne.pl

