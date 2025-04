Organizowane przez Stowarzyszenie Aktywne Kobiety spotkania przeznaczone są dla kobiet, które pragną:

powiedzieć „dość”: niezrealizowanym planom, marzeniom czy relacjom, które im nie służą,

odzyskać pewność siebie i być panią swojego życia,

odnaleźć swój wewnętrzny potencjał w realizowaniu marzeń i pasji, przekraczaniu hamujących granic i barier,

poszerzyć świadomość siebie, poznać swoje słabości i mocne strony, by moc odkryć własne możliwości,

wzmocnić poczucie własnej wartości,

odnaleźć w sobie siłę do pokonywania trudności, a następnie dokonać zmian i ruszyć do przodu.

W ramach warsztatów z cyklu „Kobiece Rewolucje!” odbędą się spotkania poświęcone czterem ważnym zagadnieniom: pewności siebie (21 i 28 maja), akceptacji (4 i 11 czerwca), relacji (8 czerwca) oraz pasji (18 i 21 czerwca).

Warsztaty będą się odbywać w Słonecznej Sali w siedzibie Stowarzyszenia Aktywne Kobiety w Sosnowcu, ul.3 Maja 11 (wejście od podwórka). Poprowadzi je Magdalena Kluszczyk – coach, trenerka, filolożka i niebawem psycholożka; absolwentka akredytowanej przez ICF Szkoły Coachów The art and science of coaching, prowadzonej przez Erickson College International z Vancouver.

Zapisy: mailowo – biuro.akt@gmail.com lub telefonicznie 32 266 16 72. W tytule maila proszę podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego do siebie.

Więcej informacji na temat warsztatów na www.aktywnekobiety.org.pl /mk