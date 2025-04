Warsztaty dla pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową

W ramach programu „Komunikacja w leczeniu”, Fundacja Urszuli Jaworskiej wspólnie z Bristol – Myers Squibb organizuje warsztaty ze skutecznej komunikacji skierowane do pacjentów chorych na przewlekłą białaczkę szpikową. Warsztaty odbywają się od 2011 r. w największych klinikach hematologicznych w Polsce. Mają na celu pomoc pacjentom z PBSz w przejściu przez proces leczenia, dzięki edukacji w zakresie prawidłowej współpracy z lekarzem prowadzącym.

Trening z komunikacji interpersonalnej

W czasie spotkań, Zbigniew Kowalski – trener komunikacji interpersonalnej i profesjonalny mówca – przedstawia najważniejsze elementy skutecznej i otwartej na drugą osobę komunikacji. Ukazuje bezpośredni i odczuwalny wpływ prawidłowej relacji z lekarzem prowadzącym na proces terapeutyczny oraz poprawę komfortu życia chorego. O tym jak wartościowe w życiu chorego są organizowane warsztaty, świadczą anonimowe ankiety w których uczestnicy podkreślają, że kontakt z lekarzem prowadzącym ma nieoceniony wpływ na ich komfort psychiczny, co przekłada się na lepsze wyniki leczenia.

Ważnym elementem warsztatów jest spotkanie z hematologiem, który przedstawia medyczne konsekwencje niestosowania się do zaleceń w terapii przewlekłej białaczki szpikowej. Dla pacjentów jest to możliwość spojrzenia na problem z punktu widzenia lekarza. Uświadamia im także z jak poważnymi konsekwencjami może wiązać się nawet sporadyczne pominięcie dawki leku.

O komunikacji w leczeniu

Fundacja zorganizowała także, pierwszą w Polsce debatę „Komunikacja w leczeniu”. Na spotkanie zostali zaproszeni lekarze hematolodzy oraz pacjenci chorzy na przewlekłą białaczkę szpikową, aby wspólnie porozmawiać o tym jak mogłaby wyglądać wizyta lekarska. Spotkanie byłą wyjątkową okazją do przedstawienia swoich oczekiwań na temat współpracy. Pacjenci i lekarze zastanawiali się, co zrobić by wspólne działania były jak najbardziej efektywne dla obydwu stron i aby chory czuł się bezpieczny w całym procesie leczenia. Debatę poprowadził Zbigniew Kowalski, który poruszył również kwestię przyczyn nieregularnego przyjmowania leków oraz potrzeb pacjenta w momencie przekazywania przez lekarza informacji o diagnozie. Debata była niezwykle interesująca i pokazała jak wiele jest w tym obszarze do zrobienia. Dlatego Fundacja Urszuli Jaworskiej planuje w przyszłości kontynuować serię podobnych spotkań.

Gdzie i kiedy odbywają się spotkania?

Dotychczas spotkania odbyły się w Warszawie, Lublinie, Toruniu oraz Łodzi. Zgodnie z założeniem, warsztaty organizowane będą co miesiąc w innym mieście. Najbliższe warsztaty z komunikacji planowane są w Gdańsku (7 maja), Rzeszowie (5 czerwca) oraz Białymstoku, Wrocławiu, Szczecinie, Krakowie i Katowicach. Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji na stronie Fundacji Urszuli Jaworskiej: www.fundacjauj.pl

Ambasadorem warsztatów została popularna aktorka: Teresa Lipowska

Źródło: materiały prasowe kampanii "Komunikacja w leczeniu" Fundacji Urszuli Jaworskiej