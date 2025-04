PROFESJONALNA DIAGNOZA TALENTÓW



czyli kierowca czy pasażer własnego życia

Data: 18 marca 2012 (niedziela)

Godz.: 10.00-18.00

Miejsce: Warszawa, ul. Bartosika 5

Jeśli spytać Polaka: - Ile masz w sobie wad? - wypisze od ręki całą listę. Ale zapytany o zalety z trudem wyłapie w sobie kilka... To przykra konstatacja o naszym poczuciu własnej wartości. A przecież każdy z nas przyszedł na ten świat wyposażony w niepowtarzalny zestaw predyspozycji, zdolności i talentów. Po coś.

Czy znasz swoje talenty? Nie te artystyczne, tylko te które mówią o Twoim sposobie myślenia, działania, wchodzenia w relacje z ludźmi? Czy wiesz, do czego jesteś stworzony? Że to niemożliwe? To dlaczego dziwisz się, że nie możesz znaleźć miejsca dla siebie, że obecna praca Cię nie zadowala, a nawet duże pieniądze nie dają satysfakcji? Nic dziwnego, prawdopodobnie wykonujesz nie swoje zadanie, albo idziesz przez życie na oślep. A może siedzisz w cudzym siodle? Dopóki nie odkryjemy, co dostaliśmy w prezencie (w zarząd), by mieć poczucie sensu i spełnienia, i byśmy nieśli innym radość i pomoc, nie możemy być w pełni szczęśliwi, bo nie rozpoznajemy zadania, które mamy wykonać w tym życiu…

Prowadząca : Joanna Sałajczyk, konsultant ds. rozwoju osobistego i kariery zawodowej, specjalista i doradca w zakresie odkrywania i rozwoju naturalnych predyspozycji i uzdolnień. Ekspert widowisk i audycji MAM w radiu PLUS.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt : Agnieszka Gadowska, e-mail: aga.gadowska@gmail.com

Szczegóły: www.StudioPromocji.com

Uwaga: Warsztaty z talentów w Krakowie i we Wrocławiu – wiosna 2012.

Informacja: Agnieszka Gadowska, e-mail: aga.gadowska@gmail.com

JAK ROZWIJAĆ KOBIECOŚĆ?



Zrób dla siebie to, czego nikt Ci nie da

Data: 31 marca 2012

Godz.: 10.00-18.00

Miejsce: Warszawa, ul. Bartosika 5

Motto: Strona zewnętrzna człowieka jest stroną tytułową jego wnętrza.

Każda z nas jest kobietą, ale czy czuje się kobieco? Kobiecość to zadanie (męskość zresztą też). Co ją tworzy? Wdzięk, urok, świadomość własnego piękna i niepowtarzalności, siła wewnętrzna, seksapil? Gdzie tkwią blokady i ograniczenia hamujące rozwój naszej kobiecości? Czy można od zaraz zacząć pracę nad jej wyzwalaniem? Jak to zrobić? Kogo słuchać? Jak pokonywać opór i nieśmiałość, zagubienie i wstydliwość? Jak stać się atrakcyjniejszą dla siebie?

Niezależnie od tego, czy jesteś już w związku, żyjesz sama, czy szukasz partnera, zacznij trenować to, co pozwoli Ci odzyskać samą siebie. Tego za Ciebie nikt nie zrobi. Na spotkaniu uzyskasz praktyczne porady i konkretne podpowiedzi jak zacząć, by uruchomić proces zmian. Doceń piękno własnej natury, która prowadzi do ducha, by w pełni cieszyć się życiem i inspirować innych.

