Dla jednych rozpad związku to koniec świata (towarzyszy temu poczucie zdruzgotania, osamotnienia, a także gorycz), dla innych to szybkie wejście w nowy związek. Ludzie w różny sposób radzą sobie z pokonywaniem bólu.

Jeśli chcesz znaleźć w sobie siły, by przebaczyć, jeśli chcesz przerwać traumę rozstania, znaleźć w sobie chęć do życia i otworzyć swoje serce na miłość, weź udział w warsztatach organizowanych przez Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobowości "BETTER". Podczas zajęć wraz psychoterapeutką Barbarą Burduk poszukasz odpowiedzi na pytania:

Czym jest, a czym nie jest szaleństwo zwane miłością?

Jak możemy sprawić, by miłość trwała?

Jak uzdrowić swoje życie emocjonalne i pokonać lęki?

Jak nauczyć się inaczej postrzegać swoje związki?

Warsztaty odbędą się w dniach 20-21.07.2013 w godz. 9-17.00 (z przerwą na obiad) we Wrocławiu. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 17.07.2013 telefonicznie lub mailem (tel.608405593, betterburduk@gmail.com). Warunkiem uczestnictwa jest wpłata zaliczki w wysokości 150 zł na konto Ośrodka Psychoterapii i Rozwoju Osobowości „BETTER”. Koszt warsztatów to 400 zł.

Barbara Burduk jest psychoterapeutką systemowej terapii rodzin, trenerką rozwoju osobistego, praktyk Theta Healing i ustawień systemowych metodą B.Hellingera.

Źródło: Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobowości „BETTER”/ mk