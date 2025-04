Wakacje z robotami Lego to 30 godzin robotyki i eksperymentów. Trwają od poniedziałku do piątku. Zajęcia przewidziane są dla dzieci w wieku od 5 do 15 lat .

Podczas warsztatów dzieci projektują, konstruują i programują roboty z klocków Lego oraz przeprowadzają fascynujące eksperymenty naukowe (np. chmura parowa, wulkany chemiczne, własny silnik, ogród chemiczny).

Dzieci pod okiem doświadczonego instruktora pracują pojedynczo w grupach do 12 osób (każde dziecko ma do dyspozycji robota i komputer), każdy może zbudować własnego robota i udoskonalać go. Podczas warsztatów dzieci konstruują m.in: roboty bojowe, roboty humanoidalne, sobota sumo, robota strzelającego oraz wiele innych.

Warsztaty są wspaniałą zabawą, rozwijają kreatywność, zainteresowanie naukami ścisłymi oraz zdolności konstruktorskie. Wakacje są prowadzone w ośrodkach iCount oraz Przedszkolach Ciuchcia Puch Puch.

Więcej informacji na stronach: www.icount.pl, www.facebook.com/icountpl, www.youtube.com/warsztatyzrobotyki.

Reklama

iCount zapewnia:

fantastyczną zabawę w Świecie Robotów LEGO i Eksperymentów,

każde dziecko ma do dyspozycji robota i komputer,

nowoczesny i bezpieczny sprzęt,

ciekawy, autorski program,

doświadczonych Instruktorów i animatorów,

dyplom ukończenia kursu, plakat, zdjęcia.

Miejsca:

Dla dzieci 6-15 lat:

iCount - Karolkowa 56 - Warszawa Wola,

iCount - Wysockiego 11 - Warszawa Bródno.

Dla dzieci 4-7 lat:

Przedszkola Ciuchcia Puch Puch (www.puchpuch.pl),

Wawer, ul. Stradomska 12,

Zacisze, ul. Łokietka 7,

Bielany, ul. Klaudyny 32.

Reklama

Polecamy: dział Rozwój dziecka

Źródło: materiały prasowe/mn