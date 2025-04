Zajęcia prowadzone są w wielu lokalizacjach:

Reklama

Bródno – DK Świt, ul. Wysockiego 11;

Wola – ZS nr 101, ul. Karolkowa 56;

Wilanów – Centrum Kultury Wilanów, ul. Wiertnicza 26 / ul. Przyczółkowa 27;

Śródmieście - SP 34, ul. Kruczkowskiego 12b;

Mokotów – SP 33, ul. Cieszyńska 8.

Zajęcia kierowane są do dzieci w wieku 6 – 15 lat (z podziałem na grupy wiekowe).

Podczas Warsztatów Z Robotyki LEGO dzieci uczą się konstruowania i programowania robotów. Zajęcia rozszerzają wiedzę z zakresu nauk ścisłych: mechaniki, informatyki, fizyki.

Dzieci pracują w małych grupach (do 12 osób), każde dziecko buduje oddzielnego robota LEGO, którego może udoskonalać i modyfikować. Podczas warsztatów dzieci pracują na najwyższej jakości sprzęcie – odpowiednim do wieku uczestników.

Instruktorzy zajęć to inżynierowie, absolwenci lub studenci kierunków ścisłych – doświadczeni w pracy z dziećmi.

iCount należy również do Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, co świadczy o profesjonalnym podejściu i zaangażowaniu w popularyzacje nauki wśród dzieci i młodzieży.

Warsztaty i pokazy prowadzone są w wielu szkołach, przedszkolach i ośrodkach kultury na terenie całej Polski. iCount organizowało m.in "Dzień Dziecka z Robotami" w Pałacu Prezydenckim, pokazy eksperymentów w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie oraz warsztaty podczas Pikniku Naukowego – razem z Kołem Naukowym Robotyków MEiL.

Więcej informacji na stronach:

www.icount.pl

www.facebook.com/icountpl

www.youtube.com/warsztatyzrobotyki

Reklama

Organizatorzy oferują 5% zniżki na warsztaty dla osób, które są ich fanami na facebooku.

Zobacz też serwis Dziecko i zdrowie

Źródło: materiały prasowe iCount/mn