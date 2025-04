Konkurs, który ogłosiliśmy na naszych łamach Pani Domu w numerze 8/2010, wzbudził wasze ogromne zainteresowanie. Spośród mnóstwa zgłoszeń wybrano 10 najciekawszych – i to ich autorzy zawitali do Warszawy w sobotni poranek 20 marca.

A naprawdę było warto! Najpierw Agnieszka Piskała, specjalistka ds. żywienia firmy Nestlé, wprowa dziła nas w tajniki zdrowego odżywiania.

Opowiedziała m.in., jak komponować idealne śniadanie, przypomniała, by pić codziennie 1,5 l wody, wyjaśniła, dlaczego należy wybierać produkty pełnoziarniste.

Potem wszyscy udali się do kuchni. Tu powstały wyborne dania z ryb, mięs oraz warzyw. Każdy mógł nauczyć się przygotować coś nowego.

Uczestnicy poznali też główne zasady czytania etykiet. A to ważne: warto np. zainteresować się sposobem przechowywania produktów i rozszyfrować wszystkie zamieszczone na ich opakowaniach symbole.

Na koniec rozdano kosze pełne podarunków od firmy Nestlé i doskonałe blendery marki Zelmer.

Wspólne gotowanie zakończyła degustacja potraw. Było pysznie, zdrowo i kolorowo!