Za tak pozytywny efekt odpowiedzialny jest czerwony barwnik – likopen, zawarty w dużej ilości właśnie w pomidorach. Oprócz tego, już nie tak obficie, występuje on również w arbuzach, czerwonych grejpfrutach, papai, owocach guawy i dzikiej róży. Naukowcy z Uniwersytetu w Adelajdzie podsumowali całą dotychczasową wiedzę na temat wpływu likopenu na ciśnienie tętnicze krwi i poziom cholesterolu.

„Nasze badanie pokazuje, że jeśli będziemy przyjmowali więcej niż 25 mg likopenu dziennie, możemy obniżyć poziom cholesterolu nawet o 10%.” – podkreśla dr Karin Ried, jedna z autorek tego badania. Taka ilość likopenu znajduje się w 500 ml soku pomidorowego lub 50g. koncentratu pomidorowego, a jej efekt jest porównywalny z leczeniem farmakologicznym u osób z nieznacznie podniesionym poziomem cholesterolu. Oczywiście terapia sokiem pomidorowym pozbawiona jest wszystkich działań ubocznych leków obniżających cholesterol, czyli bólów mięśniowych, osłabienia itd. Co więcej badacze udowodnili, że duże ilość likopenu chronią przed chorobami układu krążenia, w tym zawałem serca i udarem mózgu.

Warto przy tym zaznaczyć, że likopen wchłania się lepiej z przetworów pomidorowych (np. koncentratu pomidorowego, sosów, suszonych pomidorów) niż ze świeżych owoców.

Naukowcy nie zaprzestaną badań nad likopenem, który przecież oprócz ochronnego działania na układ sercowo–naczyniowy ma również silne działanie przeciwrakowe. W pierwszej kolejności zamierzają oni sprawdzić, czy zwiększanie dawki likopenu do wartości 25 – 44g dziennie będzie przynosiło dodatkowe korzyści dla zdrowia. Nie czekając na wyniki tych badań warto jednak zamówić dzisiaj na obiad zupę pomidorową.

Zobacz też: Jak pomidory wpływają na zdrowie?

Źródło: PhysOrg/ kp

Reklama