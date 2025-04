Wyniki sondażu CBOS „Zdrowie psychiczne Polaków” są alarmujące – ponad połowa ankietowanych odczuwa objawy depresji, a sześciu na stu badanych ma myśli samobójcze. W Polsce rocznie dochodzi do blisko sześciu tysięcy prób samobójczych. Przyczyną niepokojących stanów psychicznych może być fakt, że jesteśmy coraz bardziej zdenerwowani i rozdrażnieni otaczającą rzeczywistością – potwierdza to aż 86 % badanych. Nasze zdrowie psychiczne niszczy także bezradność, którą odczuwa 68% badanych Polaków. Opinia, że warunki życia w Polsce są szkodliwe dla zdrowia psychicznego dominuje we wszystkich grupach społeczno-demograficznych. Najczęściej przekonane są o tym osoby, które znajdują się w trudnym położeniu społecznym. Aż 65% osób biorących udział w badaniu stwierdziło, że najbardziej zagrażające zdrowiu psychicznemu jest bezrobocie. Prawie co drugi ankietowany jako powód złego samopoczucia wskazał nadużywanie alkoholu i narkotyków. Kolejne miejsca zajęły: bieda (30%), złe stosunki międzyludzkie (22%), niepewność jutra (19%) i zbyt szybkie tempo życia (16%). Mniej istotne okazały się warunki mieszkaniowe, utrudniony dostęp do usług medycznych czy zagrożenie przestępczością.

Pocieszającym jest fakt, że mimo złej oceny Polaków na temat warunków życia, aż 84% badanych twierdzi, że cieszy się dobrym lub bardzo dobrym samopoczuciem, a tylko 1% respondentów jest zaniepokojonych stanem swojego zdrowia psychicznego.

Pogarszająca się z roku na rok kondycja psychiczna społeczeństwa powinna skłaniać do podjęcia działań edukacyjnych i profilaktycznych, zapewniających odpowiednie wsparcie i specjalistyczną opiekę zarówno w środowisku rodzinnym jak i społecznym.

Źródło: Biuro prasowe Kliniki Inventiva / ap

