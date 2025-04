Środki przeciwbólowe można kupić nawet w sklepie spożywczym. Nie oznacza to jednak, że stosowanie ich jest w 100 procentach bezpieczne. By uniknąć ewentualnych powikłań, trzeba przede wszystkim pilnie czytać dołączone do leków ulotki

i stosować się do zawartych w nich zaleceń. Na tym jednak nie koniec.

Reklama

1. Kiedy grozi nam przedawkowanie?

Wtedy, gdy przekraczamy dopuszczalne dawki wymienione w ulotce, a także jeśli stosujemy równolegle inne środki, które zawierają ten sam składnik. By uniknąć takiej sytuacji, należy zawsze sprawdzać i porównać skład wszystkich zażywanych leków.

2. Który środek przeciwbólowy jest najbezpieczniejszy?

Uważa się, że paracetamol – został bowiem najdokładniej przebadany. Co więcej, mogą go stosować nawet kobiety w ciąży i osoby z chorobą wrzodową żołądka (inne leki czasem podrażniają wyściełające układ pokarmowy błony śluzowe). Należy jednak pamiętać, że każdy lek może powodować niepożądane działania, zwłaszcza jeśli wejdzie w reakcję z innymi substancjami.

W przypadku paracetamolu takie groźne połączenie występuje wtedy, gdy lek zmiesza się z alkoholem. Dlatego podczas kuracji trzeba zrezygnować nawet z symbolicznej lampki wina.

3. Co robić, gdy mimo zażycia tabletki ból nie ustępuje?

Doraźnie można wziąć dwa środki o różnym działaniu, np. przy bólach miesiączkowych lek z paracetamolem (Apap, Calpol, Codipar czy Panadol) i środek rozkurczający (No-Spa, Galospa). Albo któryś z tych leków razem

z przeciwzapalnym ibuprofenem (np. Advil, Ibum, Ibuprofen, Nurofen).

Uwaga! Jeśli ból jest bardzo silny, nie ustępuje po zażyciu dostępnych bez recepty środków albo trwa dłużej niż 2–3 dni, należy się zgłosić do lekarza. Znajdzie przyczynę dolegliwości i zaleci skuteczniejsze środki uśmierzające.

Reklama

4. Jakich preparatów absolutnie nie wolno łączyć?

Przede wszystkim niesteroidowych leków przeciwzapalnych (w skrócie NLPZ). Należą do nich środki zawierające ibuprofen, naproxen, diklofenak i kwas acetylosalicylowy (popularnie nazywany aspiryną). Łączne stosowanie różnych leków z grupy NLPZ zwiększa bowiem ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.