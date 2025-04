Jaskra to schorzenie oczu, które doprowadza do nieodwracalnego uszkodzenia (zaniku) nerwu wzrokowego. Cierpi na nią aż 67 milionów ludzi na świecie, a ponad 6 milionów jest z tego powodu całkowicie niewidomych. Nie do końca wyjaśnione są przyczyny powstania tej choroby, więc właściwie nie można jej zapobiegać. Dlatego tak ważne są regularne wizyty u okulisty, badanie dna oka i mierzenie ciśnienia śródgałkowego. Jest bowiem możliwość zatrzymania lub spowolnienia rozwoju jaskry, ale tylko wtedy, gdy leczenie rozpocznie się w początkowej fazie choroby. Tymczasem lekarze szacują, że aż 80 procent chorych nie wie, że cierpi na jaskrę. U większości z nich ciśnienie w oku podnosi się bowiem stopniowo – często latami. Choroba nie daje żadnych objawów aż do momentu prawie całkowitego zniszczenia nerwu wzrokowego.

1. Ktoś w twojej rodzinie jest lub był chory na jaskrę..............20 pkt

2. Skończyłeś/skończyłaś 35 lat....................................15 pkt

3. Masz niskie ciśnienie ogólne.....................15 pkt

4. Masz zaburzenia gospodarki tłuszczowej (hipercholesterolemia/hiperlipidemia) .....10 pkt

5. Masz podwyższony poziom cukru we krwi.................. 5 pkt

6. Cierpisz na jakąkolwiek chorobę naczyniową........... 5 pkt

7. Żyjesz w permanentnym stresie..............10 pkt

8. Miewasz częste bóle głowy..............10 pkt

9. Masz stale zimne ręce i stopy..............10 pkt

10. Jesteś krótkowidzem...............15 pkt

Oblicz swoje punkty i przeczytaj rozwiązanie



Ilość punktów: od 5 do 35 pkt

Diagnoza: Ryzyko: minimalne

Jaskra jest co prawda mało prawdopodobna, bądź jednak ostrożna! Najlepiej co dwa lata przeprowadzaj kontrolne badanie dna oka, a kiedy skończysz 40 lat – nawet raz w roku.



Ilość punktów: od 40 do 50 pkt

Diagnoza: Ryzyko: duże

Jesteś w grupie osób, które mają zwiększone prawdopodobieństwo zachorowania. Bądź

pod opieką okulisty i przynajmniej raz w roku wykonaj badanie dna oka.

Ilość punktów: powyżej 55 pkt

Diagnoza: Ryzyko ogromne

Niezwłocznie poproś o konsultację lekarza rodzinnego lub lekarza okulistę. Zrób wszystkie zlecone przez niego badania. Pamiętaj, że jaskra nie leczona prowadzi do ślepoty.





Test został opracowany przez Polskie Towarzystwo Profilaktyki Jaskry.

Konsultacja prof. dr hab. med. Krystyna Czechowicz-Janicka, dyrektor Instytutu Jaskry.

Więcej informacji na portalach internetowych: www.zbadajoczy.pl i www.instytutjaskry.pl