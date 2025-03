Jaka jest rola kolagenu?

Kolagen jest niezbędnym składnikiem budulcowym naszego ciała, który ma kluczowe znaczenie dla jego funkcjonowania. Nie tylko sprawia, że skóra staje się elastyczna i jest gładsza, a paznokcie i włosy pięknie prezentują się, ale także jest niezwykle ważny dla zdrowia i nawet życia! Każdy narząd w organizmie zawiera cząstki kolagenu, który jest obecny m.in. w ścięgnach i chrząstkach. Niestety, z wiekiem jego poziom maleje, co może prowadzić do problemów z poruszaniem się. Objawy braku kolagenu mogą być zauważalne np. jako cellulit, zmarszczki czy słaba jędrność skóry. Spadek poziomu kolagenu może również przyczyniać się do dyskomfortu w stawach i trudności w wykonywaniu zwykłych czynności. Dlatego dbanie o odpowiedni poziom kolagenu w organizmie staje się coraz ważniejsze, szczególnie dla osób aktywnych fizycznie.

A co, gdy go brakuje?

Kiedy zaczynamy odczuwać braki w kolagenie, pojawiają się częstsze problemy z poruszaniem się, takie jak bóle w stawach, trzeszczące kolana czy problemy z kręgosłupem. Osoby aktywne fizycznie, które intensywnie trenują, mogą szczególnie odczuwać spadek poziomu kolagenu i jego wpływ na regenerację organizmu. Kolagen pozwala nie tylko wspierać zdrowie, ale także przyspieszyć proces regeneracji po treningach. Aby czerpać go z diety, warto sięgać po produkty bogate w aminokwasy niezbędne do jego syntezy. Do takich produktów należą mięsa, zwłaszcza wołowina, kurczak i ryby, które dostarczają kolagen bezpośrednio. Rosół na bazie kości jest szczególnie bogaty w kolagen i może być doskonałym dodatkiem do diety. Ponadto, spożywanie pokarmów bogatych w witaminę C, takich jak cytrusy, papryka i brokuły, wspomaga produkcję kolagenu, ponieważ witamina C jest kluczowa dla jego syntezy. Spożycie orzechów, nasion oraz jajek dostarcza dodatkowych składników wspierających zdrowie skóry i stawów. Warto również zadbać o odpowiednią suplementację kolagenu, aby cieszyć się zdrowiem i sprawnością długo i bez problemów.

Skąd czerpać dodatkowe wsparcie?

Wsparcie dla organizmu dostarcza wysokiej jakości KolagenCito niemieckiej firmy Reutter, znanej z produkcji oryginalnych i wysokogatunkowych produktów. Praktyczna forma podania - miękkie pastylki KolagenCito - zapewniają wygodę bez konieczności rozpuszczania, zawsze pod ręką. Zaleca się ssanie 3 pastylek dziennie, które zawierają odpowiednią ilość witaminy C, wspierającą przyswajanie kolagenu. Markowy KolagenCito dostępny jest w aptekach i zielarniach w atrakcyjnej cenie, około 43 zł.

