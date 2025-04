Wciąż solimy za dużo

Według raportu warszawskiej SGGW przeciętny Polak spożywa codziennie prawie 10 g soli dodanej do potraw. A ilość soli nie powinna przekraczać 2,3 g na dobę! Do czego dodajemy tyle soli? Jakie potrawy przesalamy najbardziej? Co zrobić, by walczyć z tym nawykiem, prowadzącym do rozwoju nadciśnienia tętniczego, a w konsekwencji do zawału, udaru mózgu czy niewydolności nerek?