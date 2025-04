Autyzm jest zwykle rozpoznawany w wieku 3-4 lat lub nawet jeszcze później. Najnowsze badania wskazują jednak, że pierwsze objawy schorzeń ze sfery autyzmu ujawniają się już u 12 miesięcznych maluchów.

Dane te pochodzą z badań prowadzonych z udziałem dużej liczby dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. Niektóre z obserwowanych dzieci rozwinęły w trakcie trwania monitoringu chorobę, podczas gdy pozostałe rozwijały się prawidłowo. „Grupa dzieci, które rozwiną autyzm różni się od typowo rozwijających się maluchów.” - tłumaczy Brooke Ingersoll, główna autorka pracy. Już na etapie 12 miesięcy maluchy zdaniem badaczki zaczynają prezentować zaburzenia uwagi objawiające się np. nie zwracaniem uwagi na osoby lub zabawki oraz są mniej skłonne do naśladowania. W tym momencie trudno jest jednak wykorzystać te informacje do diagnozowania poszczególnych dzieci, ponieważ normy prawidłowych zachowań w tym wieku są bardzo szerokie i różnice są do uchwycenia dopiero przy porównywaniu dużej grupy dzieci. Eksperci dzięki tej wiedzy są jednak w stanie rozpoznać autyzm już w wieku 18-24 miesięcy, czyli znacznie wcześniej niż zaburzenie to jest diagnozowane obecnie.

„Jeśli dochodzi do zakłócenia procesów zaangażowanych w kształcenie społeczne na wczesnym etapie, dzieci mają o wiele mniej możliwości, by poznać ich środowisko.” - zauważa dr Ingersol. Z tego powodu psycholodzy starają się opracować schemat pracy z dziećmi, które wykazują wczesne objawy autyzmu. Udało się już stworzyć kilka metod pomagających małym pacjentom z autyzmem lepiej skupiać uwagę, czy też naśladować.

„Mam nadzieję, że jeśli uda nam się odkryć właściwe metody leczenia i wdrożyć je na wystarczająco wczesnym etapie, będziemy w stanie zapobiec rozwojowi autyzmu.” - podsumowuje dr Ingersol.

Źródło: Science Daily/ kp

