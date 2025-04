Książka byłej agentki modelek Rory Freedman oraz byłej modelki Kim Barnouin jest jedną z bardziej nietypowych książek kucharskich, jakie można "spotkać". Autorki zawarły w niej przepisy na pyszne, wielowartościowe śniadania, stylowe zupy i potrawki, sycące kanapki, potrawy z maminej kuchni czy... szczęśliwe zakończenia.

Książka jest pisana stylem lekkim i humorystycznym, autorki bardzo zręcznie obalają mity dotyczące odżywiania i produktów, które pozornie wydają nam się godne polecenia. Na każdym kroku zwracają uwagę na to, że jedzenie to nie tylko paliwo potrzebne nam do życia, lecz także wielka przyjemność.

Wszystkie przepisy wpisują się w ideę diety wegańskiej, dlatego próżno w nich szukać - jak mawiają same autorki - "mięsa zwłok" czy niewegańskiego nabiału. Można jednak przypuszczać, że potrawy zasmakują nie tylko weganom. Przepisy opatrzone zostały uwagami i wskazówkami, dzięki czemu potrawy przygotuje także zupełny laik.

Dowiedz się więcej na temat książki z jej zakładki.

