Do takich wniosków doszedł dr Stanley Hazen, kardiolog z kliniki Cleveland w Ohio. W swoich badaniach chciał wyjaśnić, dlaczego jedzenie czerwonego mięsa zwiększa ryzyko śmierci z powodu chorób układu krążenia. W tym celu przebadał 10 tys. osób zagrożonych chorobami układu krążenia.

Winne okazały się bakterie żyjące w jelitach osób jedzących mięso. Rozkładając L-karnitynę uwalniają one szkodliwe związki. L-karnityna występuje w dużych ilościach w czerwonym mięsie i produktach mlecznych. Związek ten w naturalnej postaci nie jest szkodliwy, jednak jego częste spożywanie zwiększa we krwi poziom TMAO (N-tlenku- trimetyloaminy), który spowalnia usuwanie cholesterolu z organizmu. Tego problemu nie mają wegetarianie, u których bakterie rozkładające l-karnitynę występują w niewielkiej ilości.

Skład flory bakteryjnej jest dla naszego zdrowia równie ważny jak odpowiednia dieta, gdyż bakterie jelitowe wytwarzają bardzo wiele związków, które wpływają na metabolizm. Częste spożywanie czerwonego mięsa może przyczynić się do występowania wielu chorób cywilizacyjnych, takich jak: choroby krążenia, miażdżyca, zawał.

