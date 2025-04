Zaobserwowany efekt związany jest z rzadszym występowaniem w grupie wegetarian zespołu metabolicznego, czyli zbioru wzajemnie powiązanych ze sobą czynników, takich jak otyłość brzuszna, zaburzenia lipidowe itd., zwiększających znacznie ryzyko chorób sercowo–naczyniowych.

„Nie byłem do końca pewien, czy zaobserwujemy różnicę pomiędzy wegetarianami i nie wegetarianami, tym większe było zaskoczenie różnicą przypadków wystąpienia zespołu metabolicznego w tych dwóch grupach.” – tłumaczy dr Nico S. Pizzo, główny autor pracy – „Oznacza to, że czynniki takie jak dieta mogą mieć istotne znaczenie w zapobieganiu wystąpienia zespołu metabolicznego.”

Badanie przeprowadzono na grupie 700 dorosłych należących do jednej z trzech grup: wegetarian, semiwegetarian (osoby jedzące jedynie niektóre gatunki mięsa np. drób uznane za zdrowsze) i osób jedzących mięso czerwone. W grupach tych występowanie zespołu metabolicznego wynosił kolejno 25, 37 i 39%. Widać wyraźną różnicę pomiędzy wegetarianami i pozostałymi grupami. Dodatkowo jarosze średnio mieli we krwi niższy poziom trójglicerydów oraz glukozy, niższe ciśnienie, mniejszy obwód w pasie i mniejsze BMI.

W obliczu tych wyników warto zastanowić się nad słowami jednego z autorów badania „Przejście na dietę wegetariańską wydaje się być rozsądnym wyborem.”

Zobacz też: Karnityna – czy warto ją stosować?

Źródło: Science Daily/ kp

Reklama