Składniki mineralne są konieczne do tego, by zapewnić nam zdrowie, inteligencję i dobry nastrój. Biorą udział we wszystkich procesach życiowych od oddychania po spokojny sen. O ich niedoborze, przynajmniej na początku, mogą świadczyć bardzo subtelne objawy. Warto je poznać, by w razie potrzeby szybko zareagować – wprowadzając potrzebne pierwiastki do swojej diety.



Magnes na magnez

Dzięki magnezowi sprawnie działa przemiana materii. Pierwiastek ten odpowiada także za wytrzymałość kości i pracę mięśni (również serca!).

• Zapotrzebowanie: 300 mg. Uwaga! Przy wszystkich minerałach podajemy dzienną normę zalecaną dla dorosłej kobiety.

• Objawy niedoboru: skurcze w łydkach, problemy z koncentracją, nerwowość, zaburzenia rytmu serca, mdłości.

• Nasza rada: Braki uzupełni bogata w magnez dieta. Powinny się w niej znaleźć np. czekolada, kakao i orzechy. Nie stroń także od bananów, pełnoziarnistego pieczywa i kasz oraz mleka.

Potasuj kartę dań

Organizm ma swojego prywatnego hydraulika. Jest nim potas. Zarządza on gospodarką wodną. Inne jego ważne funkcje to stymulacja i kontrola mięśni oraz układu nerwowego.

• Zapotrzebowanie: 3500 mg.

• Objawy niedoboru: zmęczenie, zaparcia, wzdęcia, problemy z ciśnieniem krwi i pracą serca, osłabienie mięśni.

• Nasza rada: Rozsmakuj się w pomidorach i ich przetworach. Jedz ziemniaki, banany, marchew, mięso, razowiec i orzechy.

Daj cynk

Bez cynku szwankowałaby odporność. Organizm potrzebuje tego minerału również do przemiany materii, regeneracji, widzenia i zajścia w ciążę.

• Zapotrzebowanie: 13 mg.

• Objawy niedoboru: zaburzenia smaku i łaknienia, przebarwienia i szybsze starzenie się skóry, łamliwe paznokcie, wypadanie włosów, pogorszenie wzroku (tzw. kurza ślepota).

• Nasza rada: Jadaj owoce morza, pestki dyni, migdały, kiełki pszenicy, jogurty i mięso.

Żelazna dama

Sole żelaza są konieczne do produkcji hemoglobiny – barwnika krwi, który transportuje tlen.

• Zapotrzebowanie: 18 mg.

• Objawy niedoboru: anemia, zawroty głowy, bladość, wypadanie włosów i łamliwość paznokci.

• Nasza rada: Dbaj, by w menu (zwłaszcza przed okresem i tydzień po nim) znalazły się: suszone morele, żółtka jaj, razowe pieczywo, warzywa strączkowe, wątróbka i czerwone mięso.

Wapniakiem być!

Wapń jest konieczny do budowy kości, krzepnięcia krwi, pracy mięśni i układu odporności.

• Zapotrzebowanie: 900 mg.

• Objawy niedoboru: skurcze mięśni, złamania kości (osteoporoza), krzywica.

• Nasza rada: Jak najczęściej jadaj żółte sery i jogurty (zawierają więcej wapnia niż mleko), brokuły, konserwy rybne (np. szprotki – razem z ościami). Pij wzbogacone wapniem soki.