fot. Fundacja Ekologiczna ARKA

W Polsce powstanie pierwszy Rowerowy las. Sadzone w nim drzewa będą związane z wynikami Ekologicznej Sztafety Rowerowej zainicjowanej przez Fundację Ekologiczną ARKA. W tym lesie każdy rowerzysta może mieć swoje drzewo. Wystarczy, jeśli przejedzie minimum 10 km i zarejestruje swój wynik na www.sztafetarowerowa.pl.

Akcja integruje rowerzystów w całym kraju. Do 23 czerwca można do niej dołączyć w dowolnej chwili i każdym miejscu. Uczestnicy mogą rejestrować swoje wyniki, a także nadsyłać relacje i zdjęcia. Będą zamieszczane w swoistej kronice akcji „Co na trasie piszczy” na www.sztafetarowerowa.pl/aktualności. Uczestnicy mogą wziąć także udział w losowaniu gadżetów rowerowych.

Polacy pokochali rowery. A te mają dobroczynny wpływ na zdrowie i stan środowiska naturalnego. Systematyczna jazda na rowerze m.in. poprawia kondycję, normalizuje poziom cukru we krwi, zwiększa pojemność płuc, natlenia krew, poprawia pracę serca.

Rower nie wydziela spalin. Na www.sztafetarowerowa.pl jest kalkulator, który pozwala oszacować na ile uczestnikom akcji wspólnie udało się ograniczyć emisji dwutlenku. Jak podaje WWF transport drogowy jest źródłem 1/4 światowej emisji CO 2 . Samochodowe silniki spalinowe emitują do atmosfery również tlenki siarki i azotu, pyły i toksyny, metale ciężkie i węglowodory. W Polsce udział samochodów w ogólnym zanieczyszczeniu atmosfery wynosi 30%, a w dużych miastach wzrasta nawet do 90%.

Jazda na rowerze ułatwia kontakt z naturą, zmniejsza napięcie i stres. Daję większą swobodę i szybkość w przemieszczaniu się po mieście, oszczędza czas, na naraża na wyczekiwanie w ulicznych korkach i wdychanie spalin.

Źródło: materiały prasowe Fundacji Ekologicznej ARKA/mn

