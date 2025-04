Wezwij pogotowie! Uratuj komuś życie!

Kobieta straciła przytomność. Na ulicy nagle rozpoczął się poród. Mężczyzna stojący w kolejce w sklepie nagle zaczyna narzekać na ostre kłucie w klatce piersiowej. Wezwać pogotowie czy nie? Pojawiają się wątpliwości a działać trzeba szybko. Nie wahaj się! Wykręć 999! Lepiej nie narażaj czyjegoś zdrowia lub życia. Poznaj kilka faktów dotyczących nagłego wezwania pomocy medycznej.

Wezwij pomoc - kiedy?

Nie łatwo wymienić wszystkie sytuacje gdy istnieje konieczność natychmiastowego wezwania pogotowia. Ale chociaż spróbujemy wymienić kilka takich sytuacji. W pozostałych przypadkach zdrowy rozsądek i refleks powinien nam pomóc w rozpoznaniu sytuacji.

Wezwij pogotowie gdy:

Doszło do wypadku,

Rozpoczął się nagły poród,

Wystąpiło nagłe zachorowanie,

Nagłe pogorszenie stanu zdrowia, które bezpośrednio zagraża życiu danej osoby (utrata przytomności, ataki duszności, zaburzenia rytmu serca).

Pogotowie wezwij również gdy pojawiają się ostre bóle brzucha, doszło do rozległych oparzeń lub porażenia prądem a także w przypadku upadku osoby z dużej wysokości. Nie bój się wezwać pomocy jeśli uważasz, że czyjeś życie jest zagrożone. Nie obawiaj się tego, iż pracownicy pogotowia stwierdzą, że zrobiłeś bezzasadny krok.

Wezwać pogotowie czy zamówić wizytę domową?

Pamiętaj o tym, że pracownicy pogotowia mają za cel ratować życie ludzkie. Dlatego w przypadku, gdy zmiany stanu zdrowia nie są nagłe i nie zagrażają życiu zamów wizytę lekarską w domu. Obecnie pomoc lekarska jest świadczona i w godzinach wieczornych, nocnych i w święta. Z tej opcji skorzystaj gdy nie ma zagrożenia życia by nie pozbawiać pomocy kogoś kto naprawdę wymaga przyjazdu pogotowia.

Dzwoń pod nr 999

Przygotuj się na to, że padnie prawie mnóstwo pytań. Odpowiedz krótko ale rzeczowo na każde z nich. Wyczerpujące odpowiedzi na zadane pytania pozwolą dyspozytorowi dokładnie ocenić zaistniałą sytuację oraz zasadność wezwania pogotowia. Bo to właśnie on podejmie decyzję czy dać sygnał do wyjazdu karetki.

Czekając na przybycie pracowników medycznych przygotuj (jeśli to możliwe):

Dowód osobisty chorego,

Wypisy ze szpitala (jeśli chory wcześniej przebywał w szpitalu),

Listę przyjmowanych leków.

Wezwanie karetki - płatne czy bezpłatne?

Jeśli karetka przyjeżdża do osoby, która jest ubezpieczona przyjazd jest bezpłatny.

Jeśli wezwiesz karetkę do osoby np. leżącej na ulicy, a okaże się, że była pod wpływem alkoholu- to ona zapłaci za przyjazd karetki.

Jeśli osoba w stanie nietrzeźwym wezwie pogotowie i będzie to jedyna przyczyna wzywania pomocy, osoba pokryje koszty przyjazdu pogotowia.

W karetce - tylko chory czy z rodziną?

Osoba bliska może pojechać z chorym, ale warto wiedzieć, że pracownicy medyczni mają obowiązek zabrać chorego. To jego transport do szpitala jest najważniejszy, dlatego nie należy obruszać się, gdy czasami dla dobra chorego (wykonywanie czynności medycznych) niewskazana jest obecność innych osób. Warto to zrozumieć i w takim przypadku udać się do szpitala innym środkiem lokomocji.