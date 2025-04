fot. Fotolia

Reklama

Ile sodu i potasu należy spożywać?

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), dorośli powinni spożywać:

mniej niż 2000 mg sodu lub 5 g (1 łyżeczkę) soli,

co najmniej 3510 mg potasu na dobę.

Reklama

Osoby ze zwiększonym poziomem sodu i niskim poziomem potasu są narażone na podwyższone ciśnienie krwi, co może prowadzić do chorób serca i udaru mózgu.

Zdaniem ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia, obecnie większość osób spożywa zbyt dużo sodu i zbyt mało potasu, co może prowadzić do podwyższenia ciśnienia krwi oraz jego groźnych konsekwencji. Dlatego specjaliści WHO zalecają, by nasz codzienny jadłospis zawierał mniej sodu i soli, a więcej – potasu. Wytyczne te dotyczą także dzieci w wieku powyżej 2 lat.

Należy pamiętać, że obróbka zmniejsza ilość potasu w wielu produktach żywnościowych.

Mimo, iż ten makroelement występuje w wielu rodzajach pożywienia, zdarza się, że jego ilość w organizmie jest niewystarczająca. W takim przypadku należy rozważyć suplementację.

Źródło: Materiały prasowe Katelin+SR

Zobacz także: Sól i cukier w diecie dziecka