W raporcie zamieszczonym w czasopiśmie Lancet eksperci alarmują, że do leków antywirusowych dostęp ma jedynie niewielka grupa osób. Tylko jedno na pięć niemowląt na świecie jest poddawane szczepieniu przeciw wirusowi wątroby typu B zaraz po urodzeniu.

Wyniki badań opublikowane w Lancecie wskazują, że wśród stosujących dożylne narkotyki 67% było zarażonych wirusem wątroby typu C, natomiast 10% wirusem typu B. W samej Wielkiej Brytanii około połowa osób zażywających narkotyki drogą żylną jest zarażona wirusem C, podczas gdy infekcja wirusem typu B dotyka 9% w tej samej grupie osób (najwyższy wskaźnik w Europie Zachodniej).

Badanie było prowadzone przez profesora Louisa Degenhardta z Ośrodka Zdrowia Populacji w Instytucie Burnet w Melbourne w Australii oraz przez Paula Nelsona z Krajowego Ośrodka Badań nad Alkoholem i Narkotykami z Uniwersytetu New South Wales. Oboje twierdzą: ,,Działania podejmowane na szeroką skalę w celu ograniczenia przenoszenia wirusów wraz z krwią koncentrowały się głównie na HIV. I nadal taki trend należy podtrzymywać, kładąc jednak większy nacisk na zakażenia wątroby”.

,,Następne działania powinny być podjęte przez rządy poszczególnych krajów, które wzięłyby odpowiedzialność za wprowadzanie programów opartych na rzetelnych wynikach badań oraz szanujących prawa jednostek” – komentuje wyniki badań dr Joseph Amon z organizacji Human Rights Watch z Nowego Jorku.

Hepatitis (wirusowe zapalenie wątroby) wywoływane jest przez 5 typów wirusa– A, B i C oraz rzadziej D i E.

Zapalenie wątroby typu B występuje najczęściej i może być przenoszone drogą wertykalną (z matki na dziecko) w czasie porodu, w okresie wczesnego dzieciństwa, przy zastrzykach lub dożylnych iniekcjach narkotyków.

Hepatitis C jest również przenoszone przy użyciu niesterylnych igieł i zdecydowanie rzadziej przy praktykowaniu seksu bez zabezpieczeń lub przy wspólnym korzystaniu z osobistych żyletek lub szczoteczek do zębów.

Zdaniem WHO przenoszony drogą pokarmową wirus zapalnia wątroby typu E jest częstą przyczyną pojawienia się choroby w krajach rozwijających się. Wielu nosicieli wirusa nie zdaje sobie z tego sprawy i nieświadomie może przyczyniać się do jego transmisji na inne osoby.

Polecamy: Co powinniśmy wiedzieć o wirusowych chorobach wątroby?

Źródło: BBC/ar

Reklama