Przypadki zachorowań na odrę w Europie osiągnęły rekordową liczbę - informuje WHO. Światowa Organizacja zdrowia opublikowała raport z podsumowaniem przypadków odry w 2018 roku.

WHO: rekordowa liczba przypadków odry

W czasie pierwszego półrocza 2018 roku odnotowano w Europie 41 tys. przypadków odry. Oznacza to, że od stycznia do czerwca tego roku na odrę zachorowało dwa razy więcej osób niż przez cały 2017 rok. W 2017 odnotowano 24 tys. zachorowań. Rok wcześniej, czyli w 2016 roku - zaledwie 5 273. W bieżącym roku odra spowodowała 37 zgonów.

Eksperci nie mają wątpliwości, że powodem tak szybkiego wzrostu zachorowań na odrę w Europie jest coraz mniejsza liczba zaszczepionych dzieci. Odra jest chorobą zakaźną, która bardzo łatwo się rozprzestrzenia drogą kropelkową. Wystarczy, że osoba chora kichnie lub kaszlnie w towarzystwie zdrowych, by narazić inne osoby na ryzyko zachorowania.

Jak zapobiec epidemii?

Jest tylko jedna metoda, by zapobiec epidemii odry - szczepić dzieci. W całej Europie rośnie popularność ruchów antyszczepionkowych. Kolejni rodzice decydują się, by nie szczepić swoich dzieci. Skutki? Wystarczy spojrzeć na dane WHO. Specjaliści nie mają wątpliwości - rządy krajów powinny natychmiast podjąć stosowne działania, by zapobiec wzrostowi liczby nieszczepionych dzieci.

To pokazuje, że każda niezaszczepiona osoba pozostaje bezbronna wobec choroby, bez względu na to, gdzie mieszka. A każde państwo musi działać, aby zwiększyć zasięg ochrony i zamknąć luki w odporności społeczeństwa - skomentował wyniki dr Nedret Emiroglu ze Światowej Organizacji Zdrowia.

Przypominamy, że w Polsce szczepieniem na odrę objęte są wszystkie dzieci. Szczepionkę przeciwko odrze podaje się razem ze szczepionką przeciwko śwince i różyczce (MMR). Pierwsza dawka szczepionki powinna zostać podana między 13-14 miesiącem życia. Druga dawka, o działaniu przypominającym - przed rozpoczęciem przez dziecko nauki w szkole lub do 10 roku życia. Skuteczność szczepienia po podaniu dwóch dawek szczepionki wynosi 98-99% i utrzymuje się do końca życia

Od początku roku do 15 czerwca potwierdzono 71 przypadków odry w Polsce. To ponad 3 razy więcej niż w ubiegłym roku.

