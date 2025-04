Kryteria skali Apgar to ilość oddechów na minutę, akcja serca, kolor skóry, napięcie mięśniowe oraz reakcja na bodziec. Maksymalny wynik to 10 punktów. Wynik osiem lub więcej uważa się za dobry stan zdrowia noworodka.

Badanie prowadzone było przez dr Andrea Stuart ze Szpitala Centralnego w szwedzkim Helsingborgu. Naukowcy porównali otrzymane wartości Apgar 877 tysięcy dzieci, do ich wyników w szkole oraz ukończenia szkoły średniej. Spośród badanych dzieci, większość miała wynik dziewięć lub dziesięć punktów. Jeden procent dzieci miał Apgar poniżej siedmiu, spośród nich, jedna trzecia miała wynik poniżej czterech.

Naukowcy odkryli, że dzieci z wynikiem w skali Apgar siedem lub mniej miały dwukrotnie większe ryzyko potrzeby edukacji specjalnej, ze względu na jakiś stopień deficytów poznawczych (dysleksja, problemy z koncentracją, duże problemy z językiem, poważne trudności z adaptacją do nowego środowiska). Zauważono, że jedno na czterdzieści czworo dzieci z niskimi wynikami w skali Apgar uczestniczyło w edukacji specjalnej z różnych powodów. Pozostałe z nich radziły sobie dobrze. Naukowcy podkreślają, że prawdopodobieństwo wymagania przez dziecko edukacji specjalnej jest zbyt niskie, aby rodzice musieli się tym martwić, jeśli ich noworodek ma niższą punktację w skali Apgar. Badacze uważają, że prawdziwa korelacja dotyczy przyczyn, które powodują niską wartość Apgar, takich jak poród przedwczesny, infekcje wewnątrzmaciczne – to one mogą wpływać na późniejsze zdolności kognitywne.

Zobacz też: Skala Apgar – ocena stanu zdrowia noworodka

Medicalexpress / kp

Reklama