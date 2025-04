Uczeni z Hiszpanii prowadzą badania mające na celu spowolnienie starzenia się naszego DNA. Na łamach EMBO Molecular Medicine opublikowano wyniki ich dotychczasowych badań.

Hiszpańscy naukowcy przeprowadzili doświadczenie na laboratoryjnych myszach, którym wstrzyknięto wirus, którego geny zostały przemienione na te, które produkują telomerazę, czyli enzym, który jest odpowiedzialny za odbudowę telomerów. Z kolei telomer to część chromosomu, znajdująca się na jego końcu. Podczas każdego podziału komórki, telomery robią się coraz krótsze, aż w końcu komórka nie może więcej się dzielić i w konsekwencji rozpoczyna się proces starzenia.

Wstrzyknięty wirus wbudował się w komórki gryzoni , co sprawiło, że komórki zaczęły produkować telomerazę.

Spowodowało to, że poddane eksperymentowi myszy żyły dłużej. Roczne myszy żyły ok. jedną czwartą dłużej, a życie dwuletnich zostało przedłużone o 13 procent. Co więcej wszystkie gryzonie miały sprawniejszy metabolizm i mocniejsze kości, a także lepiej wypadały w testach.

Interesujące, że myszy nie chorowały na nowotwory, pomimo, że jak wiadomo, komórki nowotworowe zawdzięczają swą żywotność i umiejętność dzielenia się bez końca właśnie obecności telomerazy.

Hiszpańscy naukowcy będą jeszcze potwierdzać swoje badania na innych ssakach, których średnia życia jest dłuższa niż myszy.

Prowadzone badania są bardzo obiecujące, ponieważ dzięki leczeniu komórek, istnieje szansa na zapobieganie chorobom, które towarzyszą starzeniu.

Źródło: www.wyborcza.pl, 24.05.2012/ar

