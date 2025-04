W swojej pracy opublikowanej w czasopiśmie Nature badacze opisują, w jaki sposób udało im się opóźnić wystąpienie utraty siły mięśniowej, zaćmy i zmarszczek (na razie jedynie w modelu zwierzęcym), dzięki eliminacji komórek, które kumulują się w naszym organizmie z wiekiem, nazwanych komórkami starczymi.

Jest to pierwsze badanie udowadniające, że komórki starcze przyczyniają się do rozwoju procesów starzenia. Naukowcy wierzą wręcz, że dzięki wpływowi na te komórki uda się im dłużej zapewnić zdrowie osobom w podeszłym wieku.

Czym zatem są wspomniane komórki starcze? Już 50 lat temu odkryto, że nasze komórki nie mogą dzielić się w nieskończoność. Gdy osiągną one etap, na którym mimo aktywności, nie dochodzi do dalszych podziałów stają się one właśnie komórkami starczymi. Co gorsza komórki te, jak udowadniają naukowcy, produkują substancje, które szkodzą komórkom znajdującym się w ich najbliższym otoczeniu, prowadząc do rozwoju stanu zapalnego. Początkowo, gdy jesteśmy jeszcze młodzi, komórki te są usuwane przez nasz układ immunologiczny. Z biegiem lat jednak nasz układ odpornościowy staje się mniej wydajny, a komórki starcze zaczynają się kumulować prowadząc do wielu chorób.

Naukowcy odkryli, wykorzystując genetycznie zmodyfikowane myszy, że eliminacja komórek starczych opóźnia wystąpienie zaburzeń związanych z wiekiem u tych zwierząt. Co ciekawe, gdy komórki starcze zostały usunięte u znacznie starszych myszy postęp chorób związanych z wiekiem został wyraźnie spowolniony.

„Atakując te komórki i substancje, które one wytwarzają, będziemy mogli pewnego dnia przestać martwić się o rosnące ryzyko rozwoju chorób związanych ze starzeniem się, takich jak choroby serca, udar mózgu, nowotwory, demencja.” - tłumaczy dr James Kirkland, jeden z autorów pracy - „Możliwe, że niedługo dojdzie do zasadniczych zmian w podejściu do leczenia chorób przewlekłych u osób starszych.”

Zobacz też: Które owoce pozwalają zachować młodość i urodę?

Źródło: MedicalNewsToday/ kp

Reklama