Biuro narodowych statystyk w Wielkiej Brytanii udostępniło wyniki badań, przeprowadzone z udziałem ponad 13 000 palących. Aż 63% palaczy chciałoby skończyć z nałogiem. Jednak ponad połowa z nich nie wyobraża sobie dnia bez papierosa.Liczba palących w XX wieku zaczęła się zmniejszać i od tamtej pory utrzymywała się na stałym poziomie, z wyjątkiem kilku nagłych spadków – głównie w latach 1970-1990.Obecnie odnotowuje się kolejny spadek, związany prawdopodobnie z większą świadomością społeczną w tematyce zdrowotnej. Wpłynęły na to zmiany w ustawodawstwie, między innymi nakaz umieszczania na opakowaniu informacji o negatywnych skutkach zdrowotnych palenia papierosów, mających zniechęcać palaczy. Jak widać, póki co skutkuje to chęcią skończenia z nałogiem.Źródło: BBC News – Health, 07.03.11 /am

